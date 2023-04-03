Жертвами растущих преступлений на почве ненависти в Канаде стали католики

Список жертв преступлений на почве ненависти в Канаде по итогам 2021 года возглавили католики, следует из данных нового исследования Статистического управления Канады.

Список жертв преступлений на почве ненависти в Канаде по итогам 2021 года возглавили католики, следует из данных нового исследования Статистического управления Канады.

Согласно отчету, в 2021 году канадские полицейские службы получили 3360 заявлений, связанных с преступлениями на почве ненависти, что на 27% больше, чем в 2020 году, когда в полицию поступило 2646 сообщений о преступлениях на почве ненависти. При этом число преступлений в отношении людей, исповедующих католицизм, за год увеличилось на 260%.

По данным ведомства, всплеск преступлений на почве ненависти в основном связан с увеличением количества инцидентов, «нацеленных на религию, сексуальную ориентацию, расу или этническую принадлежность».

Количество преступлений на почве ненависти, направленных против религии или верующих данной религиозной группы, достигло рекордного уровня в 2021 году после снижения на протяжении последних нескольких лет.

В 2021 году было зарегистрировано 884 преступления на почве ненависти, имеющих межконфессиональный характер. По словам аналитика Уоррена Сильвера из Статистического управления Канады, это на 67% больше, чем в 2020 году.

Большинство правонарушений в 2021 году были ненасильственными, такими как причинение вреда религиозному имуществу или местам отправления культа (707 случаев). А 177 других преступлений были насильственными, в частности нападениями (52) и угрозами (74).

В отчете напоминается, что после обнаружения в мае 2021 года останков 215 детей в Камлупсе, на месте бывшей индийской школы-интерната, когда-то находившейся в ведении католической церкви, СМИ сообщили о том, что местные церкви подверглись вандализму и поджогам. Если бы жалобы были поданы в полицию после этих событий, они были бы признаны преступлениями на почве ненависти.

«Мы не можем устанавливать прямые связи, — сказал Сильвер в интервью Presence. Но вполне вероятно, что такие события могли способствовать увеличению вреда, направленного против мест отправления культа.

Стивен Браун, президент и главный исполнительный директор Национального совета канадских мусульман (NCCM), не был удивлен, узнав о 144 преступлениях на почве ненависти, зарегистрированных против мусульман в 2021 году. «Мы тоже наблюдаем значительный рост преступлений на почве ненависти. И я не стесняюсь сказать, что цифры Статистического управления Канады на самом деле занижены».

Лидер NCCM считает, что многие члены мусульманской общины, особенно те, кто недавно иммигрировал или приехал из авторитарных стран, неохотно обращаются в полицию, когда они становятся жертвами запугиваний или преследований. По словам Брауна, некоторые даже связываются с NCCM, чтобы узнать о возможных последствиях их жалоб.

Браун также прогнозирует, что в следующем году отчет Статистического управления Канады подтвердит дальнейший рост преступлений на почве ненависти к мусульманам.