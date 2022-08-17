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Экономика Бизнес Иногда они возвращаются. Магазины Zellers возрождаются после десяти лет отсутствия
Zellers
Закрытие сети Зеллерс опечалило многих. Фото CBC.

Иногда они возвращаются. Магазины Zellers возрождаются после десяти лет отсутствия

Megan Jorgensen Авг 17, 2022 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 85 Просмотров

Одна из старейших сетей магазинов Канады – Hudson Bay (Baie d’Hudson) объявила о решении возродить сеть магазинов Zellers, известную миллионов канадцев, включая жителей Квебека.

Торговая сеть Zellers, которая была второй по значению в Канаде, но которая закрылась десять лет назад, вновь возвращается на канадских рынок.

Для начала la Baie d’Hudson откроет вебсайт Zellers, на котором будут продаваться многочисленные товары. Одновременно, в помещениях сети Baie магазинов d’Hudson начнётся продажа товаров от имени Zellers, хотя, всё-таки, продажи он-лайн должны будут занять главенствующее место.

Возрождение марки Zellers, по мнению руководства Baie d’Hudson будет успешным, в первую очередь благодаря ностальгии покупателей, которые любили бродить между полками в Zellers, выбирая недорогие товары хорошего качества.

С другой стороны, не прекращается тяжба между La Baie и семьёй Моniz (Moniz), которая зарегистрировала торговые марки, в которых фигурирует слово Zellers (Zellers Restaurant, Zellers Conveniece Store и т.д.) По мнению владельцев Baie, регистрация этих марок незаконна.

Сеть Зеллерс была основана в 1931 году и завоевала популярность и признательность во всей Канаде. К середине прошлого века она стала второй по величине сетью магазинов Канады. В 1978 году эту сеть приобрела компания La Baie, но в середине девяностых годов сеть Зеллерс стала постепенно утрачивать влияние, в первую очередь из-за конкуренции с аналогичной сетью Walmart, которая решила завоевать канадских рынок.

В 2011 году La Baie огласила намерения продать Zellers, после чего все 350 магазинов фирмы были закрыты в течение двух лет, хотя в паре коммерческих центров Зеллерс распродавал старые запасы по бросовым ценам до 2020 года. В 2021 году остались два таких пункта продаж – в помещение магазина La Baie онтарийского города Барлингтон и в галереях Анжу в Монреале.

Но вот теперь канадцы смогут утереть слёзы умиления и вновь совершать покупки под вывеской Zellers.

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