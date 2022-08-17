Иногда они возвращаются. Магазины Zellers возрождаются после десяти лет отсутствия

Одна из старейших сетей магазинов Канады – Hudson Bay (Baie d’Hudson) объявила о решении возродить сеть магазинов Zellers, известную миллионов канадцев, включая жителей Квебека.

Торговая сеть Zellers, которая была второй по значению в Канаде, но которая закрылась десять лет назад, вновь возвращается на канадских рынок.

Для начала la Baie d’Hudson откроет вебсайт Zellers, на котором будут продаваться многочисленные товары. Одновременно, в помещениях сети Baie магазинов d’Hudson начнётся продажа товаров от имени Zellers, хотя, всё-таки, продажи он-лайн должны будут занять главенствующее место.

Возрождение марки Zellers, по мнению руководства Baie d’Hudson будет успешным, в первую очередь благодаря ностальгии покупателей, которые любили бродить между полками в Zellers, выбирая недорогие товары хорошего качества.

С другой стороны, не прекращается тяжба между La Baie и семьёй Моniz (Moniz), которая зарегистрировала торговые марки, в которых фигурирует слово Zellers (Zellers Restaurant, Zellers Conveniece Store и т.д.) По мнению владельцев Baie, регистрация этих марок незаконна.

Сеть Зеллерс была основана в 1931 году и завоевала популярность и признательность во всей Канаде. К середине прошлого века она стала второй по величине сетью магазинов Канады. В 1978 году эту сеть приобрела компания La Baie, но в середине девяностых годов сеть Зеллерс стала постепенно утрачивать влияние, в первую очередь из-за конкуренции с аналогичной сетью Walmart, которая решила завоевать канадских рынок.

В 2011 году La Baie огласила намерения продать Zellers, после чего все 350 магазинов фирмы были закрыты в течение двух лет, хотя в паре коммерческих центров Зеллерс распродавал старые запасы по бросовым ценам до 2020 года. В 2021 году остались два таких пункта продаж – в помещение магазина La Baie онтарийского города Барлингтон и в галереях Анжу в Монреале.

Но вот теперь канадцы смогут утереть слёзы умиления и вновь совершать покупки под вывеской Zellers.