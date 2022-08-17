Паспорта каких стран дают право на безвизовый и беспрепятственный вьезд в другие страны

Опубликован новый список самых “лучших” паспортов мира в том, что касается безвизового вьезда в страны мира

Канада занимает восьмое место в рейтинге стран с самыми лучшими паспартами – обладатели которых могут посещать много стран без визы.

Крупнейшая фирма, оказывающая консультационные услуги как гражданам, так и правительствам разных стран по самым разным иммиграционным вопросам – Henley & Partners, штаб-квартира которой находится в Лондоне, опубликовала новый список стран, паспорта которых считаются самыми лучшими в том, что касается права на вьезд в другие страны. Как правило, речь идёт о паспортах граждан тех стран, которым не нужна виза для посещения других государств, хотя иногда встречаются и другие детали (например, хотя в некоторых случаях виза не нужна, но владелец паспорта должен оплатить сбор при пересечении границы и въезде в другую страну).

Список Henley & Partners основан на данных, предоставляемых IATA – Международной Ассоциацией Воздушного Транспорта, которая координирует работу всех авиакомпаний мира во избежание путаницы и недоразумений в сфере воздушных перевозок. Штаб-квартира IATA находится в Монреале.

В список вошли 199 стран, паспорта которых зарегистрированы в IATA.

Почётное первое место в списке гордо занимает Япония, граждане которой могут посещать без визы 193 страны мира. На втором месте – Сингапур, который отстоит от Империи Восходящего Солнца лишь на один пункт – сингапурцы достают из широких штанин паспорт без нужды проставлять визу при посещении 192 стран.

Кстати, в списке явно видно, что всё больше и больше паспортов граждан азиатских стран не требуют визы.

Европейцы чуть-чуть отстают от Японии и Сингапура: Германия и Испания не нуждаются в визах при посещении 190 стран, а Финляндия, Италия и Люксембург – при посещении 189 стран.

Дальше следуют Австрия, Дания, Голландия, Швеция (по 188 стран), чуть ниже Франция, Ирландия, Португалия, Великобритания (по 187 стран).

США занимает седьмое место, сразу после европейских лидеров безвизовости. Но с США седьмое место делят Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция – у всех этих стран безвизовый въезд в 186 стран.

Восьмое место делят Автсралия, Чехия, Греция, Мальта и !!!! Канада!!! – граждане с паспортами этих стран могут посещать без визы 185 стран.

Литва, Польша, Словакия, Венгрия отстают на 1-2 позиции.

Латиноамериканские страны не очень отстают. Чили на шестнадцатом месте (174 страны), а Аргентина и Бразиля делят девятнадцатое (по 170 стран). Африканские же страны отстают, и с их паспортами можно разъезжать примерно по 50-100 странам.

Украина находится на тридцать пятом месте – можно посетить 144 страны без визы.

Российская Федерация находится на пятидесятом месте – 119 стран без визы.

Беларусь – на семьдесят первом месте – 78 стран без визы.

Хуже всего дела обстоят у обладателей паспортов следующих стран:

Северная Корея (всего 40 стран без визы), Непал и Палестинская автономия (по 38 стран), Сомали (35 стран), Йемен (34 страны), Пакистан (32 страны), Сирия (30), Ирак (29), Афганистан (27). Как видим, даже из стран самых непопулярных паспортов можно всё же покататься по миру без визы.