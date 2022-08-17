На сей раз в Северном Монреале не стреляли. Но сожгли автомобиль

Подозрительный пожар – в ночь со вторника не среду сгорела автомашина в Северном Монреале

Бандиты решили не стрелять, но сжечь автомобиль. Разумеется, в Montréal-Nord.

Хотя монреальский район Montréal-Nord (Северный Монреаль) отличается своим пристрастием к перестрелкам и актиностью местных уличных банд, регулярно дерущимися за главенство, на сей раз ночь выдалась без пальбы. Но говорить о спокойствии нельзя, так как вместо стрельбы была сожжена частная автомашина.

Пожар случился на авеню Матте (Matte), у пересечения с бульваром Maurice-Duplessis. Срочно прибывшие на место происшествия пожарные залили огонь пеной и не дали ему перекинуться на другие автомобили, припаркованные у бордюра на этом проспекте. Сам же подожжённый автомобиль серьёзно пострадал и вряд ли подлежит восстановлению.

Дело о поджоге автомашины передано в отдел расследований преступных поджогов монреальской полиции, место преступления ограждено, его охраняют полицейские. Пока не сообщается о личности владельца сгоревшего автомобиля.

Заметим, что хотя в Montréal-Nord пальба слышна не была, в находящемся неподалёку Saint-Léonard неизвестные ночью сделали выстрел по припаркованному автомобилю. Скорее всего, в целях предупреждения его владельцу, гражданину с итальянскими корнями, известному полиции. Так что автомобилям этой ночью не повезло.