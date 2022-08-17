Осенние муниципальные выборы: изменения в строительно-жилищной отрасли

В июне Канадская ипотечная и жилищная корпорация указала, что к 2030 году в Онтарио потребуется 1,85 миллиона дополнительных домов, чтобы восстановить целевой уровень доступности жилья на уровне 37 процентов от среднего дохода.

Избиратели по всей стране снова отправятся на избирательные участки в октябре, чтобы избрать мэров и советников муниципалитетов региона. Поскольку это уровень правительства, оказывающий наиболее непосредственное влияние на предложение жилья, местоположение и выбор, решения, которые избиратели примут 24 октября, существенно повлияют на будущую доступность и доступность жилья. В регионе, переживающем жилищный кризис поколений, кандидаты на пост не должны отвлекаться на краткосрочные экономические условия и должны отстаивать смелые, четкие идеи о том, как решить жилищную проблему.

Заголовки информируют нас о том, что спрос на жилье в США снижается в условиях экономической неопределенности. Дело в том, что фундаментальные проблемы региона, связанные с предложением жилья, остаются нерешенными и даже усугубляются, поскольку краткосрочные экономические условия и инфляционное давление снижают спрос, но в то же время увеличивают затраты на строительство нового жилья.

Поскольку население продолжает расти по всему региону, а спрос лишь временно сдерживается, пауза на рынке жилья в конечном итоге возобновится, когда рынок приспособится к более высоким процентным ставкам или когда ставки стабилизируются. Подобно замедлению рынка в 2017 году после введения стресс-теста по ипотечным кредитам, по мере восстановления спроса нехватка жилья вновь заявит о себе, новое предложение будет более дорогостоящим из-за инфляционного давления последних полутора лет, а проблемы с доступностью сохранятся.

В июне Канадская ипотечная и жилищная корпорация указала, что к 2030 году в Онтарио потребуется 1,85 миллиона дополнительных домов, чтобы восстановить целевой уровень доступности жилья на уровне 37 процентов от среднего дохода. Это примерно 150-процентное увеличение к 2021 году, когда в Онтарио начнется строительство жилья, каждый год в течение восьми лет.

Наша задача ясна: мы должны найти способы построить гораздо больше жилья, быстрее и эффективнее, чем мы делаем сейчас. Кандидаты на муниципальные должности должны принять этот вызов и вовлечь электорат в разговор о том, как мы можем коллективно справиться с ним. Они также должны поддерживать амбициозные идеи по строительству большего количества жилья, такие как 55 рекомендаций, содержащихся в докладе Целевой группы по обеспечению доступности жилья в провинции Онтарио.

В преддверии муниципальных выборов BILD представит идеи для решения продолжающегося кризиса предложения и доступности жилья по всей стране. Мы надеемся, что и кандидаты, и избиратели признают, что у них есть возможность оказать потенциально историческое влияние на предложение и доступность жилья — и, в конечном счете, на конкурентоспособность и пригодность для жизни — нашего региона.

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