Канадский робот-змея заменит скальпель

Ученые из Университета Торонто разработали змееподобного робота, который, как сообщает пресс-служба университета, позволяет проникать в труднодоступные места для проведения операций внутри человека без крупных разрезов.

Также новая технология позволит обследовать внутренние органы или проверять работу механизмов.

Робот имеет длинное, змееподобное тело без конечностей диаметром несколько миллиметров. Он способен доставлять инструменты и расширяться. Через тело робота проходят нити, которые прикрепляются к толстому диску в каждом сегменте, создавая тягу для управления отделами робота. «Змея» имеет оболочку из перекрывающихся чешуек, которые зажаты двумя слоями силикона, между которыми вакуум.

Например, нейрохирург, удаляющий опухоль мозга с помощью традиционного жесткого хирургического инструмента, рискует проткнуть жизненно важные ткани и повредить их. Ученые надеются, что змееподобный робот, управляемый хирургом, сможет двигаться извилистым путем вокруг жизненно важных тканей, но при этом достигать нужного места операции. Ранее неоперабельные опухоли мозга могут внезапно стать операбельными.

Джессика Бургнер-Кар, директор лаборатории Continuum Robotics Laboratory в Университете Торонто, компьютерный ученый и инженер-механик. В настоящее время ее лаборатория также разрабатывает более совершенное поколение роботов непрерывного действия, которые оснащены датчиками и могут частично управлять собой.