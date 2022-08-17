Disney Cruise Line допустит до круизов детей без вакцинации

От требования об обязательной вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет на рейсах, отправляющихся из портов США и Канады, отказалась компания Disney Cruise Line, сообщила 15 августа пресс-служба компании.

Ранее компания требовала, чтобы все, желающие взять в круиз детей пяти лет и старше обязательно из вакцинировали.

На веб-сайте Disney Cruise Line говорится, что компания «настоятельно» рекомендует детям младше 11 лет пройти полную вакцинацию против COVID-19, но начиная со 2 сентября им будет разрешено отправиться в круиз и без прививок.

Круизная линия по-прежнему требует от гостей отрицательный результат теста на COVID-19, чтобы плыть на ее кораблях, покидающих порты США и Канады.

Гости, которые полностью вакцинированы, должны показать отрицательный результат теста, сделанного за один-два дня до отъезда, чтобы быть освобожденными от тестирования в терминале перед отъездом. Те, кто не полностью вакцинирован, должны предоставить доказательство отрицательного теста, взятого за один-три дня до отъезда, а затем второго отрицательного теста, который проводится в терминале в день отъезда. Для посадки на рейс все тесты должны дать отрицательный результат.

Изменение политики компании произошло после того, как Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на прошлой неделе ослабили свои рекомендации, переложив ответственность за оценку собственного риска заражения вирусом на отдельных лиц, а не на предприятия, правительства и школы.

Чиновники CDC заявили, что это изменение было вызвано признанием того, что большинство людей имеют некоторую защиту от вируса посредством вакцинации или перенесенной инфекции и вряд ли тяжело заболеют.