Неизвестная Канада: остров Ньюфаундленд

Остров Ньюфаундленд расположен у берегов Северной Америки, относится к Ньюфаундленду и Лабрадору. От Атлантического океана его отделяет залив Святого Лаврентия.

На острове проживают 479 105 человек (по данным 2006 года), самым крупный городом на острове является Сент-Джонс. Площадь острова составляет 111390 квадратных километров, это 4 место среди островов Канады и 16 место среди мировых островов. Протяженность берега – 9656 километров.

Что касается геологического строения, Ньюфаундленд является частью горной системы, называемой Аппалачей. Ландшафт острова преимущественно скалистый, на острове есть болота и много озер, есть и небольшие реки. В среднем 120 дней в году на острове наблюдается туманная погода. Название острова Ньюфаундленд переводиться как “новооткрытая земля”.

Аппалачи – это древние горы, омоложенные новейшей тектоникой. Образование геологических структур – каледонских и герцинских – и возникновение современных форм разделены длительным промежутком времени.

Горы Аппалачи протянулись на северо-восток на 2300 км от штата Алабама до залива Святого Лаврентия и продолжаются на остров Ньюфаундленд. Ширина их — 200—300 км, средняя высота — 1000—1300 м.

Северные Аппалачи состоят из кристаллических и метаморфических пород нижнепалеозойского возраста (кварцитов, гнейсов, гранитов, известняков).

Высота большей части Северных Аппалачей не превышает 1 000 метров, только отдельные вершины гор Адирондак поднимаются выше 1 600 метров, а гора Вашингтон в хребте Белые горы достигает 1 916 метров.

Большая часть района представляет собой холмистое плато высотой 400 – 500 метров с эрозионно-останцовым рельефом.

Постепенно снижаясь Аппалачи вплотную подходят к берегу Атлантического океана.

Южные Аппалачи представляют собой окраинную часть горной системы, которая опоясала с юга край северо-американской платформы. В формировании современного рельефа Южных Аппалачей главная роль принадлежит эрозионным процессам, совершенно преобразовавшим первоначальный рельеф и приведший к его инверсии.

Залив Святого Лаврентия – место впадения реки Святого Лаврентия в Атлантический океан на восточном берегу Северной Америки.

Для многих коренных народов залив был крайне важен, так как исстари активно использовался для добычи рыбы, а так же являлся частью морских путей.

В заливе Святого Лаврентия можно наблюдать большое разнообразие наземных и морских животных, птиц. Тут обитают олени, лоси, медведи, бобры, морские котики. Устье реки Святого Лаврентия полнится китами.

Залив Святого Лаврентия является одним из немногих мест в мире, где можно увидеть такое большое разнообразие крупных морских млекопитающих. Тут их более 13 видов. Сюда их привлекает богатый выбор моллюсков, которыми они с удовольствием лакомятся.

Увидеть, как кит выпрыгивает из воды – увлекательное и незабываемое зрелище. С мая по октябрь вы сможете пережить это лично. В заливе ежедневно проводится масса экскурсий на лодках любого размера. А в некоторых местах река у берега настолько глубока, что можно видеть китов и на суше.

Тор – самый высокий обрыв в мире. Это 1250 метров практически вертикальной скалы. Находится в провинции Нунавут на территории Национального парка Ауюиттук. Назван обрыв в честь древнескандинавского бога грома – Тора. По легендам, именно на вершине горы Тор грозный бог устроил себе резиденцию.

Природные условия тут очень суровые. Не зря в переводе с языка коренных народов места вокруг горы называются «земля, которая никогда не тает». Бескрайние ледяные поля и заснеженные фьорды – вот пейзаж, который открывается с горы Тор.

Тем не менее, это очень популярное место для прыжков с парашютом и скалолазания. Каждому хочется покорить столь грозную вершину и испытать свою силу.