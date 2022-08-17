Норвегия не сможет поставлять больше газа в ФРГ без освоения новых ресурсов

Чтобы иметь возможность еще больше увеличить экспорт газа, Норвегии придется разрабатывать новые ресурсы, заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре на встрече в Осло с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Чтобы иметь возможность еще больше увеличить экспорт газа, Норвегии придется разрабатывать новые ресурсы, заявил глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре на встрече в Осло с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 15 августа сообщает служба новостей телеканала n-tv.

В настоящее время Норвегия поставляет в Германию и Европу больше газа и нефти, чем когда-либо прежде. Для Германии Норвегия является — после России — вторым по величине поставщиком газа.

В настоящее время Норвегия покрывает более 30% потребностей Германии в природном газе, заместив часть импорта из России. Норвегия даже скорректировала лицензии на добычу на трех крупных морских месторождениях, чтобы там можно было добывать больше природного газа.

На сегодняшний день производственные и трубопроводные мощности работают на максимуме. Однако Норвегия пообещала Германии чаще поставлять сжиженный природный газ (СПГ) с завода в Хаммерфесте на севере Норвегии.

Шольц поблагодарил руководство Норвегии и сказал, что на нее «можно положиться». В ходе своего визита в Осло канцлер Германии и главы правительств скандинавских стран договорились о более тесном сотрудничестве в области энергетического перехода в будущем.