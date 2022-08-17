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Реклама Объявления Геннадий Кристел – специалист по страхованию автомобилей и жилья

Геннадий Кристел – специалист по страхованию автомобилей и жилья

Denis Dankoff Авг 16, 2022 Объявления, Реклама, Реклама в активах Канадской Медиа Группы, Страхование Оставить комментарий 9 Просмотров

Сэкономьте со мной свои время и деньги!

 

Состою в AMF  (Autorité de Marché Financier), CHAD (Chambre d’Assurance de Dommage) et membre de la Chambre de Sécurité Financière.

Если Вы приобретаете автомобиль или жилье, либо продлеваете уже имеющуюся страховку, вы можете рассчитывать на мои услуги.

Звоните мне, чтобы оценить ситуацию или получить бесплатную консультацию: 514-515-513-3

Обслуживание после продажи.

Я всегда поддерживаю своих клиентов.

Лучше предупредить ситуацию, чем потом исправлять!

 

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