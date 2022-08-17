Геннадий Кристел – специалист по страхованию автомобилей и жилья

Сэкономьте со мной свои время и деньги!

Состою в AMF (Autorité de Marché Financier), CHAD (Chambre d’Assurance de Dommage) et membre de la Chambre de Sécurité Financière.

Если Вы приобретаете автомобиль или жилье, либо продлеваете уже имеющуюся страховку, вы можете рассчитывать на мои услуги.

Звоните мне, чтобы оценить ситуацию или получить бесплатную консультацию: 514-515-513-3

Обслуживание после продажи.

Я всегда поддерживаю своих клиентов.

Лучше предупредить ситуацию, чем потом исправлять!