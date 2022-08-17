Кардинал Квебека обвиняется в сексуальном насилии

В Квебеке уже уволили врача за комментарии сексуального характера. Сможет ли оправдаться высокопоставленный церковный служитель?

Кардинал Квебека Марк Уэлле, ранее бывший одним из претендентов на пост Папы, обвинен в сексуальном насилии. Он входит в список представителей духовенства и епархиального персонала, фигурирующих в коллективном иске против архиепископии Квебека.

Женщина, записанная как “Ф” в судебных документах, обвиняет Уэлле в нескольких случаях нежелательных прикосновений. По ее словам он провел рукой по ее спине и прикоснулся к ее ягодицам на мероприятии 2010 года в Квебеке. Женщина утверждает, что “подвергалась сексуальному насилию со стороны Уэлле в период с 2008 по 2010 год и со стороны отца Леопольда Манирабараши в период с 2016 по 2018 год”.

Пострадавшая познакомилась с кардиналом в 2008 году. Тогда ей было 23 года, и она работала пастырским стажером в епархии Квебека. В то время кардинал был архиепископом Квебека, “самым важным лицом архиепископии”.

Согласно иску, после ужина в ресторане “Сестры милосердия” в Бопорте, Квебек, в августе 2008 года кардинал якобы массировал “Ф” плечи и погладил ее по спине в конференц-зале. В ноябре того же года кардинал поцеловал ее в щеку и обнял “с фамильярностью, хотя до этого они видели друг друга лишь раз или два, и крепко прижал ее к себе, лаская спину руками”. В 2010 году во время церемонии рукоположения Уэлле сказал “Ф”, что “может снова поцеловать и обнять ее, потому что нет ничего плохого в том, чтобы немного побаловать себя”.

В 2020 году “Ф” участвовала в тренинге по противостоянию сексуальному насилию. Во время обучения у нее всплыли “воспоминания о том, что она пережила с кардиналом Марком Уэлле”. Тогда она поняла, что действия священнослужителя “представляют собой прикосновения сексуального характера без согласия и, следовательно, сексуальное насилие”. Об этом говорится в иске.

По словам адвоката Джастина Ви, женщина “поняла, что она должна бежать от кардинала Марка Уэлле… беспокойство, которое она чувствовала, было сильнее, чем когда-либо. Если самый важный человек способен на такое, мы можем представить, что могут сделать другие. Когда человек, лучше всех способный внедрить политику предотвращения нападений, совершает сексуальные домогательства, это много значит”.

Уэлле в 2013 году считался лидером папства после отставки Папы Бенедикта XVI. В то время итальянские СМИ сообщили, что Уэлле сыграл вничью с итальянским кардиналом Анджело Скола в досрочном голосовании в Сикстинской капелле, а Хорхе Бергольо, который в конечном итоге стал Папой Франциском, занял третье место. Позднее Уэлле убедил своих коллег-кардиналов поддержать Бергольо.

“Ф” написала письмо Папе Франциску в январе 2021 года относительно Уэлле. Месяц спустя ей сообщили, что Папа назначил отца Жака Серве для расследования ее утверждений. В судебных документах говорится, что по состоянию на лето 2022 года “никаких выводов по жалобам на кардинала Марка Уэлле Ф. не было передано”. По словам адвоката, “Ф” пыталась связаться с Ватиканом более полутора лет назад, и так как она не получила никаких ответов.