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Общество Дети, семья Нехватка лекарств: канадские родители будут вынуждены получать рецепты на базовые детские препараты

Нехватка лекарств: канадские родители будут вынуждены получать рецепты на базовые детские препараты

Olga Fedak Авг 16, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Новости Канады Оставить комментарий 45 Просмотров

Ситуация должна улучшиться к осени.

Торонтовская больница SickKids предупреждает, что родителям маленьких детей может потребоваться рецепт на отпускаемые без рецепта жаропонижающие и обезболивающие из-за малого количества лекарств в некоторых аптеках. Больница сообщила, что аптеки по всей стране сталкиваются с нехваткой жидких тайленола (парацетамол) и адвила (ибупрофен).

“Если вашему ребенку требуется жидкая форма ацетаминофена (парацетамола), теперь вам потребуется рецепт, — говорится в заявлении. – В настоящее время его нельзя продавать без рецепта, потому что фармацевт должен переупаковать его из больших бутылок в меньшие”.

Представитель SickKids объяснил, что такие аптеки, как Shoppers Drug Mart, в дополнение к стационарной аптеке SickKids, страдают от нехватки лекарств по всей стране. В больнице добавили, что дети, оставшиеся на ночь в SickKids, получат необходимое лекарство. Но тем, кто посещает больницу, а затем идет домой, нужно будет получить рецепт от своего поставщика медицинских услуг.

“В то время как в некоторых розничных аптеках может быть достаточный запас этих безрецептурных лекарств, в других аптеках они могут быть доступны только в больших упаковках, которые должен выдавать фармацевт. По этой причине для лекарства может потребоваться рецепт, — сказала Сара Уорр, старший консультант по коммуникациям SickKids. – Здоровье и безопасность наших пациентов являются нашим главным приоритетом, и мы продолжаем внимательно следить за этой ситуацией. Мы работаем с нашими поставщиками и клиническими партнерами над разработкой и внедрением стратегий, которые помогут сохранить наши оставшиеся запасы”.

Медицинские чиновники акцентируют внимание, что это временная мера и обещают, что “в конечном итоге жидкий тайленол не превратился из безрецептурного препарата в продукт, отпускаемый только по рецепту”.

SickKids также рекомендует родителям принимать другие формы лекарств, в том числе жевательные таблетки. Но при этом чиновники призывают “сначала поговорить со своим фармацевтом или врачом, чтобы убедиться, что вы даете ребенку правильную дозу”.

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