Лего: ковидных ограничений этой осенью не будет!

Вот что выборы животворящие делают.

Чиновники здравоохранения Квебека заявили, что этой осенью не планируется вводить обязательные меры общественного здравоохранения.

Премьер-министр Франсуа Лего выступил с заявлением во время брифинга по вопросам общественного здравоохранения во вторник утром. Он выступал вместе с министром здравоохранения Кристианом Дюбе, директором общественного здравоохранения доктором Люком Буало и президентом Квебекского комитета по иммунизации (CIQ) доктором Кэролайн Куач-Тан.

Лего заявил, что во время избирательной кампании перед выборами 3 октября он не будет появляться на выступлениях Люка Буало, посвященных ситуации с COVID-19. Правда он сделал уточнение – “если только не возникнет неотложная проблема, требующая его присутствия”.

В то же время премьер-министр, который сам недавно получил четверную прививку, призвал всех сделать бустерную дозу вакцины от COVID-19. Он заявил, что “причина, по которой мы смогли вернуться к нормальной жизни этим летом, — это вакцинация”. Премьер также акцентировал внимание, что “вакцинация действительно ослабевает через несколько месяцев”.

Рекомендуемый интервал между базовой вакцинацией и первой бустерной дозой составляет три месяца или более, а предлагаемый интервал между каждой последующей бустерной дозой составляет пять месяцев или более.

По состоянию на 15 августа 91% населения Квебека в возрасте от пяти лет и старше получил первую дозу вакцины, а 56% получили три дозы. Еще 19% получили четыре прививки. Правительство не включило в статистику данные о детях в возрасте от шести месяцев до четырех лет, которые совсем недавно получили право на вакцинацию от ковида.