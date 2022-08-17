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Общество Дети, семья Учебный год по угрозой: водители школьных автобусов требуют повышения зарплат
Электрический школьный автобус квебекского производства

Учебный год по угрозой: водители школьных автобусов требуют повышения зарплат

Olga Fedak Авг 16, 2022 Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Образование, Работа, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 54 Просмотров

Первым с этой проблемой столкнулся Монреаль.

Федерация работников общественных служб (FEESP-CSN) заявила во вторник, что водители в ряде регионов Квебека отказываются продлевать свои контракты из-за недостаточного финансирования. Водители сообщили, что дети столкнутся с трудностями по пути в школу после начала учебного года, если правительство Квебека не добавит денег.

Профсоюз заявляет, что водители школьных автобусов требуют дополнительно 7000 долларов к зарплате.

Жозе Дюбе, президент сектора школьных автобусов FEESP-CSN, сообщил, что средняя зарплата водителей в настоящее время составляет 20 000 долларов в год (они не получают зарплату за месяцы каникул). Она добавляет, что “школьный транспорт является важнейшим звеном в системе образования, и государство должно предоставить необходимые ресурсы для его эксплуатации”.

Федерация, представляющая несколько тысяч работников, говорит, что опасность повсеместного дефицита реальна. На это указывает тот факт, что многие водители уже ищут работу в другом месте.

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