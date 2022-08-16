Агенты недвижимости: “Наша работа должна снова стать скучной”

Поскольку в начале пандемии рынок жилья Канады пережил беспрецедентный бум, многие ипотечные брокеры и агенты увидели, что их услуги взлетели до небес и по стоимости, и по количеству.

Идеальный шторм факторов, от снижения процентных ставок до отложенных сбережений и возможности работать практически из любого места, привел к тому, что канадцы начали массовую покупку жилья эпических масштабов во второй половине 2020 года и большую часть прошлого года.

Эти бурные рынки жилья и ипотеки совпали с появлением 100 новых участников в профессии ипотечного агента: только в Онтарио число новых лицензированных агентов выросло на 17% в период с июня 2020 года по июнь 2021 года, по данным Управления по регулированию финансовых услуг Онтарио (FSRA).

Бешеный темп развития рынка жилья перед началом этого года быстро становится далеким воспоминанием, поскольку домовладельцы и потенциальные покупатели теперь борются с быстро растущими процентными ставками и падением продаж и цен на жилье.

Следует приветствовать более прохладный рынок – и пришло время, чтобы работа ипотечных агентов “снова стала скучной” после резкого роста популярности этой профессии в последние годы, по словам агента из Лондона, провинция Онтарио.

Райан Симс из TMG The Mortgage Group сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что рынок последних двух лет был неустойчивым, что подняло профессию ипотечного агента до нереальных высот.

“У нас есть ипотечные агенты, которые работают всего три или четыре года и зарабатывают больше денег, чем кардиохирурги. Это просто кажется неправильным”, – сказал он. “В течение последних нескольких лет ипотечные брокеры и агенты по недвижимости были рок-звездами.

“Наша работа должна снова стать скучной. Каждый раз в истории, когда вы видите, как какой-то подсектор общества становится популярным, обычно это предупреждающий знак. В США в 2007 году это были агенты по недвижимости. Что произошло в течение 12 месяцев? Вернемся к концу 1990-х, когда технические специалисты из хедж-фондов были в моде. Мы все знаем, чем это закончилось”.

То же самое касается рынка жилья, которому не помешал бы период устойчивого затишья, сказал Симс, после ошеломляющего роста цен, наблюдавшегося в последние годы. Даже несмотря на падение цен на жилье на многих рынках, Индекс цен на жилье MLS по-прежнему вырос на 14,9% в годовом исчислении в июле, по данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA).

Симс считает, что дома и ипотека превратились в финансовые инструменты, которыми можно торговать, как фишками, примером чего является тот факт, что повышение цен на жилье на более горячих рынках часто опережало доходы его владельца.

“Если вы посмотрите на Торонто, то до февраля дома зарабатывали больше, чем люди”, – сказал он. “Итак, если вы зарабатывали на своей работе 50 000 долларов в год, а ваш дом дорожал двузначными цифрами – на 10% в год, – ваш дом приносил 100 000 долларов в виде денег на дом. Твой дом тебя обогнал, а это вредно для здоровья.”

“Превращение рынка жилья в оружие” является плохим предзнаменованием для общества, сказал он, с явной необходимостью вернуться к более традиционному пониманию того, для чего должна быть покупка жилья.

“Нам нужно вернуться к тому, чтобы дом был домом: вы покупаете его, живете в нем 10 лет, выплачиваете ипотеку. Это должно быть снова скучно”, – сказал он.

Действительно, в интересах клиентов сосредоточиться на погашении остатка по дому и проживании в нем в течение длительного периода времени, а не просто ждать роста цен, чтобы продать недвижимость за завышенную сумму, сказал Симс.

Альтернативой является рынок жилья, на котором доступность по-прежнему становится недоступной для новых покупателей, которые, по словам Симса, окажутся не в состоянии идти в ногу с растущими ценами на жилье в престижных районах для недвижимости.

“Если цены на жилье настолько вышли из-под контроля, что следующее поколение не может переступить порог, – сказал он, – как это будет выглядеть в обществе через 10, 15, 20, 30 лет?

“Нам нужно, чтобы цены снова снизились, чтобы позволить покупателям в первый раз или людям, которые арендуют в течение очень долгого времени, войти в дверь. И этого не произойдет, когда вы увидите, что цена растет на 100 000 или 150 000 долларов в год”.

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Ольга Успенская

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