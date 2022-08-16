Угрозы в адрес Джоан Роулинг, автора “Гарри Поттера”

Джоан Роулинг, автор “Гарри Поттера” получает угрозы после своего заявления в поддержку Салмана Рушди

Знаменитой писательнице Джоан Роулинг угрожают за её поддержку Салмана Рушди.

После тяжёлого ранения Салмана Рушди, приговорённого к смерти религиозными деятелями Ирана, британская пистаельница Джоан Роулинг, одна из самых известных авторов нашего времени, романы которой о Гарри Поттере вызывают всеобщий интерес, – выразила публичную поддержку коллеге-писателю, резко осудив нападение на него на своей странице в Твиттере.

Сразу же после выражения солидарности с раненым пистелем она получила ответ на своей же странице: – “Не переживай, ты следующая!”

Джоан Роулинг тут же обратилась в службу поддержки Твиттера и в полицию. Выяснилось, что автором угрозы стал исламский фундаменталист, который уже и до этого высказывался в поддержку “иранского революционера, который отомстил еретику Рушди” (заметим, что в Иране многочисленные газеты радостно сообщали о возмездии отступнику). Но одной угрозой в адрес Роулинг дело не ограничилось – экстремисты и “диванные бойцы” обрушились на писательницу с дальнейшими угрозами.

Студия Уорнер Бразерс, которая владеет правами на франшизу “Гарри Потер” резко осудила угрозы и выразила поддержку Джоан, равно, как и Салману Рушди.

Заметим, что в адрес писательницы Джоан Роулинг неоднократно высказываются оскорбления, доходящие до площадной брани, в связи с её чёткой и ясной позицией – она выступает против нынешнего поветрия, направленного на скидывание памятников деятелем прошлых эпох, не поддерживает Парады Гордости и прочие мероприятия, считает, что выделение значения жизней отдельных рас вместо представителей жизней всех народов, является явным проявлением расизма и т.д. Так что нет ничего удивительного в том, что угрозы в адрес известного автора воспринимаются крайне серьёзно.