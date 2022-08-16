Бывшая глава передач Радио-Канада подала иск против родной компании

Известная телеведущая предьявила иск Радио-Канада на 350 тысяч долларов, обвинив государственную теле и радиовещательную компанию в клевете

Ожидается судебный процесс. Известнейшая журналистка против государственной теле и радиовещательной компании.

Скандал на Радио-Канада развивается. После месяцев взаимных упрёков и обвинений Паскаль Надо (Pascale Nadeau), одна из самых известных журналисток Квебека и Канады, подала официальный иск против государственной компании, на которую она работала два с лишним десятка лет.

С 2008 года Паскаль Надо занимала пост директора служб вещания Радио-Канада и одновременно вела программу новостей. Но в 2021 году неизвестный человек (имя того не называется) обвинил журналистку в неподобающих действиях. Служебное расследование оправдало Паскаль, но она её всё равно вынудили уйти на пенсию после 38 лет работы на поприще журналистики. Большая часть её коллег выступила с заявлением в поддержку госпожи Надо, заверив, что никогда не сталкивались ни с какими нарушениями этики с её стороны. Несколько других сотрудников Радио-Канада, наоборот, сообщили о тяжёлой атмосфере в коллективе, вызванной её решениями. Одним словом, обычные перепалки в рабочем коллективе вылились в тяжелые дрязги.

И вот, наконец-то, дело подано в суд. Теперь судебным органам предстоит решить, кто виноват и что делать. Паскаль Надо требует 350 тысяч долларов в качестве возменения ущерба в связи с клеветническими измышлениями в её адрес от руководства Радио-Канада и в связи с ущербом, нанесённым ей политикой компании.

На чью сторону встанет суд, покажет ближайшее время.