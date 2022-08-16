Подписаться на рассылку
  ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
  Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Бывшая глава передач Радио-Канада подала иск против родной компании
Pacale Nadeau
Известная телеведущая Паскаль Надо, вокруг ухода которой разгорается скандал. Фото Радио-Канада.

Бывшая глава передач Радио-Канада подала иск против родной компании

Megan Jorgensen Авг 16, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика, Происшествия Оставить комментарий 19 Просмотров

Известная телеведущая предьявила иск Радио-Канада на 350 тысяч долларов, обвинив государственную теле и радиовещательную компанию в клевете

Ожидается судебный процесс. Известнейшая журналистка против государственной теле и радиовещательной компании.

Скандал на Радио-Канада развивается. После месяцев взаимных упрёков и обвинений Паскаль Надо (Pascale Nadeau), одна из самых известных журналисток Квебека и Канады, подала официальный иск против государственной компании, на которую она работала два с лишним десятка лет.

С 2008 года Паскаль Надо занимала пост директора служб вещания Радио-Канада и одновременно вела программу новостей. Но в 2021 году неизвестный человек (имя того не называется) обвинил журналистку в неподобающих действиях. Служебное расследование оправдало Паскаль, но она её всё равно вынудили уйти на пенсию после 38 лет работы на поприще журналистики. Большая часть её коллег выступила с заявлением в поддержку госпожи Надо, заверив, что никогда не сталкивались ни с какими нарушениями этики с её стороны. Несколько других сотрудников Радио-Канада, наоборот, сообщили о тяжёлой атмосфере в коллективе, вызванной её решениями. Одним словом, обычные перепалки в рабочем коллективе вылились в тяжелые дрязги.

И вот, наконец-то, дело подано в суд. Теперь судебным органам предстоит решить, кто виноват и что делать. Паскаль Надо требует 350 тысяч долларов в качестве возменения ущерба в связи с клеветническими измышлениями в её адрес от руководства Радио-Канада и в связи с ущербом, нанесённым ей политикой компании.

На чью сторону встанет суд, покажет ближайшее время.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal