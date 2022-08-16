На горизонте маячат выборы. Все партии обещают снизить налоги. Умно!

Вот и правящая партия заявила, что в случае победы на выборах она снизит налоги. И намекнула на новый чек в рамках поддержки народа в период инфляции

Все важнейшие партии Квебека пообещали снизить налоги после выборов. А CAQ намекнула на очередной чек финансовой помощи.

По мере того, как подходит день квебекских выборов, которые состоятся этой осенью, все важнейшие партии усиливают саморекламу и все они делают упор на финансы. Разумеется, главное обещание – снижение налогов.

Правящая партия – CAQ – рапортует о том, что нынешнее правительство сумело вывести Квебек на солидные позиции, снизив безработицу до рекорных уровней и обеспечив положительный баланс бюджета. В закромах министерства финансов далеко не пусто, и профицит бюджета на этот год ожидается в размере 1,7 миллиардов долларов. Выберем CAQ, и эти деньги пойдут на нужды простых квебекцев, заверяет правящая партия. И тут же министр финансов пообещал снизить налоги, как только партия победит.

Но консерваторы и либералы от CAQ не остают. Наоборот, обе главные оппозиционные партии уже пообещали сбросить налоги, “облегчить финансовое бремя налогового ярма, которое давит на трудящихся”, как выразился представитель то ли либералов, то ли консерваторов, но суть не меняется – налоги обещают снизить. Закавыка в том, что ни одна партия пока не называет конкретную цифру, конкретный процент, на который налоги собираются понизить. Что и понятно, потому что пообещаешь, а затем оправдывайся, почему не получилось.

В любом случае, министр финансов Квебека намекнул, что квебекцы в скором времени получат очередной чек на не самую плохую сумму в рамках оказания помощи в связи с инфляцией. Опять же, сумма названа не была, но экономисты склоняются к мнению, что это может быть чек на 500 долларов, которые будут выданы незадолго до выборов, в понятном стремлении закрепить позиции правящей партии, которая, судя по прогнозам, готова к победе. По меньшей мере, по всем прогнозам и оценкам, за неё готовы проголосовать более половины избирателей.

Можно лишь порадоваться тому, что соревнование идёт вокруг того, на сколько снизить налоги. Будем надеяться, на значительный процент…