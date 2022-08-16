Австралийка предложила учить детей из развивающихся стран по смс и телефону

Дешевое решение для удаленного обучения детей из развивающихся стран в условиях отсутствия доступа к компьютеру и интернету предложили австралийская исследовательница Клэр Каллен и международная некоммерческая организация Youth Impact, сообщает 13 августа Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

Когда из-за COVID-19 закрылись школы в Ботсване, некоммерческая группа Youth Impact предоставила семьям дешевые мобильные телефоны, чтобы они могли получать доступ к текстовым сообщениям и еженедельным 20-минутным телефонным разговорам один на один с преподавателями. Это была адаптация их программы ConnectED по обучению грамоте и счету, и она была первоначально рассчитана на восьминедельную пробную версию.

Бывшая жительница Сиднея и координатор проекта по исследованию влияния на молодежь Клэр Каллен сказала, что 4500 семей приняли участие в пилотном проекте, что привело к увеличению числа учащихся в регионе на 31%. «По сути, это равносильно увеличению примерно на один год обучения за потраченные примерно [100 долларов], — оценила успех программы она.

«Вокруг высокотехнологичных решений в образовании много шума», — отметила Каллен. Однако в Ботсване существует ограниченный доступ к Интернету и высокая стоимость передачи данных для программ онлайн-обучения, что означает, что их нельзя было использовать, когда школы закрылись.

Каллен считает, что у программы есть потенциал для работы и в развитых странах. «Это могло бы хорошо сработать в странах с высоким уровнем дохода [таких как] Австралия, возможно, во время сбоев, таких как стихийные бедствия или, возможно, забастовки», — подчеркнула она.

«Я думаю, что такого рода телефонная программа могла бы хорошо работать для людей, живущих в отдаленных частях Австралии, в частности, для учеников из неблагополучных семей. Но также и там, где покрытие Интернета ниже», — добавила австралийка.

Успех испытания в Ботсване вызвал дальнейшие исследования с участием более 20 000 школьников в пяти странах: Уганде, Кении, Филиппинах, Непале и Индии. Сай Прамо — соучредитель образовательной НПО Alokit — в прошлом году в партнерстве с Youth Impact внедрил ConnectEd в 14 школах на юге Индии. Затем учителя продолжили программу, когда ученики вернулись в класс.

Прамод подчеркнул, что программа помогла учителям поддержать учеников, которым было трудно наверстать упущенное после домашнего обучения. «[Учителя] продолжали внедрять этот метод и после открытия школы, принося пользу большему количеству детей, которых раньше нельзя было обучать», — рассказал Прамод.