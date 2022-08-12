В Нью-Йорке тяжёло ранен Салман Рушди, смертельный враг иранских властей

Нападение на писателя и поэта Салмана Рушди, приговорённого религиозными фанатиками к смерти за его стихи

Салман Рушди, изветный писатель, враг иранского режима и исламистов, тяжело ранен в Нью-Йорке ударом кинжала.

В пятницу, 12 августа, в тот момент, когда известный иранский писатель Салман Рушди выступал на конференции в Нью-Йорке, к нему неожиданно подскочил молодой человек и нанёс писателю удар (или несколько ударов) ножом.

Ещё в далёких восьмидесятых годах прошлого века (точнее, в 1988 году) Салман Рушди был проклят и приговорён к смерти иранскими религиозными (они же государственные) властями за опубликованную им книгу так называемых “Сатанинских стихов”, которые, по мнению мракобесов из иранской верхушки были оскорбительны для ислама. С тех пор Рушди скрывался, отказался от поездок в определённые страны, изменил внешность, и, по разным сообщениям, неоднократно избежал покушений.

И вот, наконец-то, карающая рука иранского “правосудия” его достала. Террорист, вооружённый ножом, напал на писателя в Нью-Йорке.

Писатель рухнул после удара (или ударов), а сторонника иранских властей тут же схватили охранники. Состояние раненого пока неизвестно.

Ещё в 2012 году одна религиозная ассоциация, базирующаяся в Тегеране и не скрывающаяся ни от кого, назначила за голову Рушди 3,3 миллиона долларов. Правительство Ирана ни разу не осудило эти действия, даже тогда, когда в 2017 году награда за убийство Рушди была повышена до 3,9 миллионов долларов. Впрочем, официальная поддержка решению тоже не высказывалась, хотя все наблюдатели прекрасно понимают, откуда дует ветер.

Интересно, как прореагирует господин Лавров, министр иностранных дел России, на сегодняшние события. Всего неделю назад МИД России подтвердил, что Иран является одной из самых демократичеких стран, с которыми Россия поддерживает самые тёплые отношения и который правильно понимает интересы России, тогда как весь мир клевещет на славные иранские власти. Наверняка, МИД РФ решительно осудит террористический акт и позицию Ирана, который регулярно упоминал имя писателя в ряду врагов страны и ислама, заслуживающих самого сурового наказания.