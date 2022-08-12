Модерна собирается открыть в Лавале новый завод по производству вакцин

Концерн Модерна объявил о намерении запустить в Лавале новый завод по производству вакцин. По меньшей мере, появятся рабочие места

Теперь вакцин Модерна хватит на всех. В Лавале будет построен новый завод по их производству.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, американская фирма Модерна объявила в четверг, 11 августа, о намерении в ближайшем будущем открыть завод по производству своих вакцин в Лавале.

Согласно заявлению представителя фирмы Модерна, производимые в Лавале вакцины будут поставляться во все провинции и территории Канады, и их должно хватить для удовлетворения спроса.

Соглашение о постройке завода на территории парка Биотехнологий в Лавале между Модерна и Национальным Институтом научных исследований Канады (Institut national de la recherche scientifique) было подписано ещё неделю назад, но объвлено о нём было лишь в четверг.

Руководство фармацевтической компании выразило удовлетворение тем фактом, что заводские цеха будут находиться в непосредственной близости от помещений Института.

Стоимость работа оценивается в 180 миллионов долларов, строительство начнётся уже в этом году, после разработки и утверждения архитектурного проекта, а завод начнёт производство не позже конца 2024 года. Модерна обещала держать общественность в курсе по поводу хода работ.

Напомним, что принципиальное соглашение между канадским правительством и фирмой Модерна о производстве этих вакцин в Канаде было достигнуто ещё три месяца назад, когда генеральный директор фирмы, премьер-министр Канады и премьер-министр Квебека объявили об этом решении на совместной пресс-конференции, хотя в тот момент Франсуа Лего заявил, что завод будет, скорее всего, поставлен в Монреале или поблизости, но точное место определено тогда не было. Министр здравоохранения Квебека, Христиан Дюбе, со своей стороны, выразил удовлетворение соглашением, и заявил, что прибытие производства Модерны в Квебек является знаком улучшения обстановки в области здравоохранения.

Считается, что на новом заводе будет занято не менее 75 работников только на линии производства, не считая обслуживающего персонала (водителей, ремонтников, электриков и т.д.).

Всего завод станет производить примерно 100 миллионов доз разных вакцин в год, включая вакцины против Ковида, против гриппа, против болезни Альцгеймера, СПИДа и других.