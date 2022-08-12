Северная Корея – самая великая страна в мире, первая страна, победившая Ковид

Северная Корея объявила о “блестящей победе” над Ковидом. Предупредила Южную о возмездии за засылку вируса. И заодно заявила о готовности послать 100 тысяч соллдат-добровольцев на украинский фронт

Последние события в Северной Корее настораживают. Заявления вождей выглядят всё более странно. И пробирает дрожь – могут и ударить ведь? Или только болтают?

Вожди Корейской Народно-демократической Республики (КНДР, часто называемой Северной Кореей, в отличие от Республики Корея, часто называемой Южной Кореей) сделали несколько исторических, не побоимся этих слов, трасцедентальных и глобально-вселенских заявлений, которые свидетельствуют о главенствующей роли Северной Кореи в мире и, очевидно, в нашей Галактике.

Во-первых, сам президент, солнце планеты, товарищ Ким Чен Ин, выступая перед медработниками и учёными, объявил о великой победе над Ковидом. Отец народа высказался чётко и без обиняков: “Наша страна стала первой в мире, которая одержала убидетилеьную великую победу над вражеской пандемией, посредством которой враги попытались покончить с завоеваниями революции и уничтожить наш великий народ.”

Благодаря усилиям медиков, учёных, всего народа, боровшимися не покладая рук с эпидемией, в стране с 29 июля не зафиксирован ни один случай Ковида! И это при том, что в стране практически нет вакцинированных граждан (Считается, что Северная Корея получила небольшое количество вакцин из Китая, достаточное для прививок руководителям всех уровней и военных – на несколько сотен тысяч человек. То есть, обошлись без всеобщего вакцинирования, и если есть хоть доля истины в заявлениях о положении с Ковидом, факт любопытный).

Во-вторых, президент Северной Кореи явно и недвусмысленно указал на виновников пандемии. Теперь, прослушав заявление товарища Кима, весь мир узнал об истинных виновниках пандемии. А узнав – содрогнулся от ужаса, поняв, до какой низости могут дойти исчадия ада, враги народа, прислужники американской военщины и гангстеров. Оказывается, пандемия Ковида была изобретена властями Южной Кореи в их потаённых биолабораториях, а вирус был запущен в мир южнокорейскими вредителями, с целью причинить бесчисленные страдания народу Северной Кореи, самого демократичеческого государства в мире.

Короновирус запускался через границу, начиная с 2019 года, а то, что из-за изменения направления ветра он попадал в Китай и в другие уголки Земного шара, врагов народа не интересовало.

И теперь товарищ Ким пообещал грозную расплату капиталистам, в первую очередь врагам из Южной Кореи и США. Ответ народа будет суров и беспощаден. Что империалисты заслужили, то и пожнут в самое ближайшее время, провозгласил президент под аплодисменты собравшихся.

Несколько руководителей страны, рангом поменьше, уточнили, что ядерное оружие у Северной Кореи находится в полной боеспособности, а недавно была завершена очередная серия испытаний новых модификаций его, так что враги сами виноваты в том, что их ждёт.

Правительство Южной Кореи отреагировало на угрозы, заявив о беспочвенности обвинений в “намеренном заражении” и выразив сожаление в связи с угрожающими и неприемлемыми словами лидера КНДР. Боятся! А нечего было биолаборатории ставить и ковид распускать!

В-третьих, сестра великого вождя открыла народу секрет – она поделилась сведениями о том, что Солнце Нации тоже переболел Ковидом, но президент превозмог напасть и продолжал работать на благо трудящихся, правда, в маске, чтобы не заражать любимых соратников.

При этих словах сестры, весь народ ахнул, а сотни тысяч человек заплакали, переживая за здоровье президента и сочувствуя его состоянию. Кстати, на иллюстрации мы видим рыдающих представителей народа, включая мужественного офицера, которые не могут сдержать слёз при известии о болезни вождя.

Как бы то ни было, о том, что президент переболел Короновирусом, было объявлено впервые.

А всего в Северной Корее, согласно официальным данным, переболели Ковидом 4,8 миллиона жителей, но скончались от болезни всего лишь 74 человека, что является самым мизерным процентом смертей на количество заболеваний в мире.

И на закуску сразу несколько генералов и партийных вождей, выступая перед рабочими коллективами, публично объявили о готовности Северной Кореи послать 100 тысяч добровольцев в Россию на борьбу с украинскими неонацистами. Прибытие северокорейских солдат изменит положение на фронтах и поможет разгромить врага, после чего северокорейские добровольцы пройдут победным шагом по улицам и площадям освобождённых от жителей, ой, от неонацистов, городов и сёл.

А россияне, благодарные за помощь лучшего союзника, навечно будут помнить тех, кто обеспечил им победу, и будут вечно кормить с руки своего верного союзника и лучшего друга.

И нет, всё вышесказанное – не шутка. Остаётся понять, до какой степени маразма можно довести страну. Опыт показывает, что до любой.