Каковы основные проблемы владельцев ипотеки в настоящее время?

Текущая ситуация с заимствованиями приводит к тому, что многие существующие домовладельцы задаются вопросом, является ли краткосрочный вариант лучшей идеей, чем пятилетний фиксированный срок, когда наступает время продления – и это может быть серьезным шагом, основанным на прогнозах экспертов по экономике.

“Исходя из того, что говорят главные экономисты, и макроэкономических факторов, ведущих к рецессии, возможно, было бы лучше перейти к краткосрочному фиксированному, например, на один, два или три года”, – сказал Джесси Абрамс, соучредитель и генеральный директор брокерской компании Homewise Solutions. “Мы также дополнительно предоставляем обратную связь о том, что ожидается рост переменных ставок, поэтому следует проявлять осторожность, если это предпочтительный вариант”.

Абрамс отметил, что если срок действия ипотеки будет продлен менее чем через год, заемщикам грозит более низкий штраф, основанный на разнице в процентных ставках (IRD), а это означает, что домовладельцам может быть выгодно заключить более короткий фиксированный срок сейчас.

Учитывая заметное охлаждение, охватившее рынок жилья Канады в последние месяцы, поскольку процентные ставки продолжают расти, можно предположить, что новые покупатели предпочитают не делать решительный шаг и не участвовать в торгах на недвижимость. Напротив, Абрамс сказал: “Значительный интерес к покупке жилья сохраняется среди когорты покупателей, впервые пришедших на рынок, особенно с учетом того, что некоторые из более напряженных рыночных условий последних лет сошли на нет.

Поскольку неопределенность вокруг будущего жилищного и ипотечного рынков Канады продолжает нарастать, Абрамс подчеркнул важность того, чтобы брокеры постоянно фокусировались на правильном решении для своих клиентов и имели четкое представление о том, что они могут себе позволить, а что нет.

По его словам, главное, о чем брокеры должны помнить в настоящее время, – это вопрос о том, приносит ли предложение или решение пользу клиенту. “Всегда оставайтесь сосредоточенными как на краткосрочной, так и на долгосрочной перспективе”, – сказал он. “Предлагая ипотечный продукт и определяя его доступность, определите, [удовлетворен ли] клиент своими общими обязательствами и может ли это стать проблемой в будущем”.

Вопрос о том, какую траекторию примет рынок жилья Канады в ближайшие месяцы, волнует многих домовладельцев, потенциальных покупателей и наблюдателей за рынком, особенно в связи с очередным объявлением ставки Банка Канады, которое должно состояться в первую неделю сентября.

Времена низких ставок по займам давно прошли. В то время как центральный банк сохранял свою базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% в течение первых почти двух лет пандемии COVID-19, с тех пор эта ставка взлетела до 2,5%, поскольку Банк борется с обостряющимся инфляционным кризисом.

Последнее повышение ставки Банка, неожиданный скачок на 1%, еще больше охладило охлаждающийся рынок жилья в Канаде, и некоторые наблюдатели предположили, что подобное масштабное повышение может произойти в ближайшие недели.

Хотя Абрамс сказал, что ожидает, что третий квартал 2022 года будет медленным, он сказал, что в 4 квартале есть потенциал для повышения интереса к рынку со стороны новых покупателей – и появления новых предложений.

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