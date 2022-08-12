И снова о газе: поляков предупредили, что газа из Скандинавии зимой не предвидится

Многие из читателей наверняка помнят о строительстве газового трубопровода Baltic Pipe, ну или “Балтийская труба”, как он часто именовался в русскоязычных СМИ.

Он обошёлся Польше более, чем в 2 миллиарда злотых. Но правительство страны верило, что такая трата вполне оправдана. Ведь труба обещала альтернативу газовым поставкам из России.

Реальность же на нынешний момент такова, что проект осуществлён только наполовину. А значит, ближайшей зимой жители Польши и огромной количество переселившихся в страну жителей Украины не получат в свои дома природного газа из Скандинавии.

Но сегодняшняя общеполитическая ситуация в мире и в частности, в Европе, здесь ни при чем. Варшава порвала с Москвой ещё до начала боевых действий на Украине. Несколько лет назад Польша объявила широкой аудитории о том, что соглашение на поставку природного газа по Ямальскому трубопроводу объёмом около 10 миллиардов кубометров в год после 2022 года, продлеваться не будет. Год на исходе, и продления контракта не совершилось.

Как нет и ни одного соглашения, гарантирующего хотя бы частичную замену голубого топлива из России горючим, импортируемым с севера. А ведь для того, чтобы использовать новое подключение, Польше нужен доступ к месторождениям в Северном море. Точнее на материковом шельфе, принадлежащем скандинавским державам. И этого, увы, у страны пока что нет.

Но и это еще не все беды. Пока “Балтийская труба” строилась, скандинавы, будучи монополистами в Северном море, подняли цены на горючее для Варшавы. Теперь Польше придётся платить Норвегии 110 евро за киловатт-час энергии. Это в четыре-пять раз больше, чем год назад.

Но польский президент нашел весьма оригинальный выход из столь непрезентабельного для страны положения. Он попросил молодых польских граждан писать сверстникам в Норвегии, прося повлиять на официальный Осло. По мнению Моравецкого, это должно было сработать.

За два месяца до начала отопительного сезона, у поляков осталась лишь одна надежда не замезнуть: на норвежскую молодежь.