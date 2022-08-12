В Канаде зафиксировано редкое атмосферное явление в виде цветной светящейся полосы

В ночном небе на юге Канады фотограф-астроном Алан Дайер запечатлел природный феномен, в происхождении которого ученые ещё до конца не разобрались. Фиолетово-зеленая полоса через всё небо сохранялась около 40 минут.

Атмосферное явление впервые зафиксировали в 2017 году и назвали «СТИВ» (STEVE) в честь одноименных загадочных явлений в мультфильме “Лесная братва”. Сперва яркую полосу приняли за протонное полярное сияние. Но потом, к своему удивлению убедились, что это не так. Специально снаряженные для изучения феномена спутники Европейского космического агентства миссии Swarm, следящие за изменениями магнитного поля Земли, продемонстрировали что сполохи Северного сияния возникают гораздо выше.

Позднее канадские ученые сообщили, что протонные дуги невидимы для человека, и стали строить новые гипотезы. Удалось выяснить, что Стив бывает зеленым, фиолетовым или пурпурным, представляет собой струи воздуха, нагретого до 3000 градусов, ширина 25-30 километров, несущиеся со скорость — 6 километров в секунду.

При помощи спутника удалось выяснить, что свечение вызвано газом температурой до 3000 °С на высоте 300 км. По одной из версий это происходит после внезапного выброса энергии, вызванного геомагнитными бурями.