Турбина-путешественница: опять в Канаду?

Ситуация вокруг странствующей тубины “Северного потока” складывается непростая. С одной стороны, все ясно, как Божий день. С другой- препятствие на препятствии. А газ-то нужен!

Ситуация вокруг странствующей тубины “Северного потока” складывается непростая. С одной стороны, все ясно, как Божий день. С другой- препятствие на препятствии. А газ-то нужен!

Вот, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию забрать из Германии турбину Siemens для «Северного потока» и продолжить поставки газа. «Забирайте же ее. она здесь!», — торжественно призвал он “Газпром” 11 августа на пресс-конференции в Берлине. Ну, действительно, вот же она! Какие проблемы?

Однако не все так просто. Ведь все мы хорошо узнали, что такое санкции. И вот из-за них все и стопорится. “Газпром” именно этим и объясняет невозможность вполнения просьбы немецкого канцлера.

«В связи с канадскими санкциями и без согласия “Газпрома” двигатель вместо России был отправлен в Германию, что не соответствует условиям контракта. Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту», — говорится в заявлении в Telegram-канале концерна.

Ведь вполне логично, что при транспортировке агрегата в РФ Канада может посчитать это нарушением или обходом условий разрешения, что приведет к отзыву документа и сделает невозможным ремонт других двигателей. Поэтому, никаких действий в отношении турбины и не предпринимается.

Газпром, как собственник турбины, обязан получить документы, что это не санкционный товар, иначе, британская структура Siemens может дистанционно отключить турбину. Но как тогда ЕС получит газ?

На сегодняшний день “Северный поток” – основной путь поставок газа из России в Европу – загружен всего на 20%. А отремонтированная в Канаде и находящаяся в настоящее время в Мюльхайме турбина, бездействует. А похолодание и отопительный сезон уже совсем не за горами.