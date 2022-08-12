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Общество Дети, семья Маленькая канадка посреди ночи гуляла по рельсам метро

Маленькая канадка посреди ночи гуляла по рельсам метро

Olga Fedak Авг 11, 2022 Дети, семья, Здоровье, медицина, Новости Канады, Происшествия Оставить комментарий 54 Просмотров

Совсем недавно в тех же краях другая девочка такого же возраста погибла под поездом.

Четырехлетняя девочка покинула свой дом в Скарборо посреди ночи и забрела на наземные пути Транспортной комиссии Торонто (TTC), по которым ходят поезда метро.

По словам матери, девочка страдает аутизмом и когда волнуется, она пытается выйти на улицу.

Малышка уже не впервые убегает из дома, и семья поставила аж 7 замков на двери, чтобы не дать ей этого сделать. Однако ей – возможно с помощью младшей сестры – удалось открыть одновременно два замка и сбежать “на свободу”.

Семья живет в нескольких минутах ходьбы от станции. Мать считает, что ее дочь прошла через забор заднего двора на тропинку, ведущую к железнодорожным путям.

Девочку чудом обнаружил машинист поезда между станциями Уорден в сторону Виктория-Парк. Он использовал экстренное торможение, а затем связался в диспетчером и призвал обесточить путь. По его словам, девочка в тот момент шла по деревянному настилу, который накрывал контактный рельс. По этому рельсу, на минуточку, проходит напряжение 600 вольт.

Как только электричество было отключено, машинист забрал ребенка в поезд.

Вскоре состав вернулся обратно на станцию ​​Уорден, где юную путешественницу ждали мать и полиция.

Пока неясно, как ребенок попал на железнодорожное полотно, которое в этом районе окружено забором.

“Мы проверили камеры видеонаблюдения. Прошлой ночью мы проверили ограждение в непосредственной близости. Мы не видели никаких щелей в заборе. Мы продолжаем ревизию ограды”, – заявил представитель TTC Стюарт Грин.

Он добавил, что только “героические усилия” машиниста предотвратили трагедию.

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