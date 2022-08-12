Маленькая канадка посреди ночи гуляла по рельсам метро

Совсем недавно в тех же краях другая девочка такого же возраста погибла под поездом.

Четырехлетняя девочка покинула свой дом в Скарборо посреди ночи и забрела на наземные пути Транспортной комиссии Торонто (TTC), по которым ходят поезда метро.

По словам матери, девочка страдает аутизмом и когда волнуется, она пытается выйти на улицу.

Малышка уже не впервые убегает из дома, и семья поставила аж 7 замков на двери, чтобы не дать ей этого сделать. Однако ей – возможно с помощью младшей сестры – удалось открыть одновременно два замка и сбежать “на свободу”.

Семья живет в нескольких минутах ходьбы от станции. Мать считает, что ее дочь прошла через забор заднего двора на тропинку, ведущую к железнодорожным путям.

Девочку чудом обнаружил машинист поезда между станциями Уорден в сторону Виктория-Парк. Он использовал экстренное торможение, а затем связался в диспетчером и призвал обесточить путь. По его словам, девочка в тот момент шла по деревянному настилу, который накрывал контактный рельс. По этому рельсу, на минуточку, проходит напряжение 600 вольт.

Как только электричество было отключено, машинист забрал ребенка в поезд.

Вскоре состав вернулся обратно на станцию ​​Уорден, где юную путешественницу ждали мать и полиция.

Пока неясно, как ребенок попал на железнодорожное полотно, которое в этом районе окружено забором.

“Мы проверили камеры видеонаблюдения. Прошлой ночью мы проверили ограждение в непосредственной близости. Мы не видели никаких щелей в заборе. Мы продолжаем ревизию ограды”, – заявил представитель TTC Стюарт Грин.

Он добавил, что только “героические усилия” машиниста предотвратили трагедию.