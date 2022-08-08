В погоне за бабочкой: стали известны подробности гибели 4-летнего ребенка под поездом.

Поезд с тремя сотнями пассажиров несколько часов стоял на месте, пока полиция собирала улики.

Наверное всю Канаду поразила трагедия, случившаяся в конце июля в Миссисоге. Тогда маленький канадец попал под поезд. Однако ни городские власти, ни полиция не спешили делиться не деталями катастфоры, ни подробностями о жертве.

И вот много дней спустя отец погибшего ребенка стал готов рассказать о деталях катастрофы.

За два дня до трагических событий у 4-летней Митчелл умерла мать. Они в отцом приехали в Миссиссогу к родственникам, чтобы всей семьёй похоронить женщину.

В тот фатальный день девочка вместе со своими двоюродными братьями и сестрами пошла в парк за мороженым.

Старшие внимательно следили за юной егозой. Однако в мгновение ока она вырвалась из-под контроля и погналась за бабочкой.

Сама того не заметив, девочка выбежала на железнодорожное полотно и как раз в этот момент показался поезд. Как известно, в этом месте рельсы не огорожены от парка забором. Машинист использовал экстренное торможение, но было уже поздно – он не смог избежать наезда на девочку. От удара малышка скончалась на месте.

Отец рассказал, что девочка была “очень ласковой и жизнерадостной папиной принцессой”.

Пока семья пытается пережить двойное горе, на следующий же день после катастрофы рядом с рельсами началась установка ограждения.