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Общество Дети, семья Четырехлетний канадец попал под поезд

Четырехлетний канадец попал под поезд

Olga Fedak Июл 27, 2022 Дети, семья, Новости Канады, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 27 Просмотров

А в Монреале растут штрафы за переход рельс в неположенном месте.

Маленький ребенок погиб под поездом в Миссиссоге, Онтарио, во вторник вечером. Местная пожарная служба подтвердила, что был малыш сбит поездом GO в районе Дандас-стрит и Каутра-роуд. Звонок поступил около 19:40.

“Мы слышали, как поезд слишком сильно гудел, поэтому посмотрели друг на друга и сказали, что что-то происходит, — рассказывает свидетель. – А затем через несколько мгновений мы услышали удар. Мы поняли, что поезд во что-то врезался. Позднее мы узнали, что он сбил маленького ребенка”.

Пока неясно, как ребенок оказался на пути поезда. А также гулял ли он сам или с кем-то из взрослых.

“Мы думаем о семье и близких, а также, конечно же, о поездной бригаде и пассажирах. Это оказало глубокое влияние на всех участников сегодняшнего вечера”, — сказал представитель Metrolinx Джеймс Уотти.

На момент происшествия в поезде находилось 300 пассажиров. Поезд продолжил путь только в 22-30.

Полиция еще не сообщала возраст ребенка, но мэр Миссиссоги Бонни Кромби описала ребенка в твите как четырехлетнего.

“Абсолютно опустошена, узнав о смерти четырехлетнего ребенка, которого сегодня вечером трагически сбил поезд, — говорится в сообщении Кромби. – Потеря ребенка — это не что иное, как трагедия, и я сочувствую их семье и близким, поскольку они скорбят об этой неописуемой и неизмеримой потере”.

Жители района рассказали, что в уже давно обеспокоены отсутствием надлежащего барьера вокруг железнодорожных путей.

Один из жителей сказал, что в какой-то момент даже подумывал о том, чтобы подать петицию, чтобы заставить город установить барьер. Он добавил, что регулярно видит много пешеходов в опасной близости от путей.

“Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим. Мы не хотим, чтобы еще один ребенок погиб”, — сказал он.

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