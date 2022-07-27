Четырехлетний канадец попал под поезд

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Маленький ребенок погиб под поездом в Миссиссоге, Онтарио, во вторник вечером. Местная пожарная служба подтвердила, что был малыш сбит поездом GO в районе Дандас-стрит и Каутра-роуд. Звонок поступил около 19:40.

“Мы слышали, как поезд слишком сильно гудел, поэтому посмотрели друг на друга и сказали, что что-то происходит, — рассказывает свидетель. – А затем через несколько мгновений мы услышали удар. Мы поняли, что поезд во что-то врезался. Позднее мы узнали, что он сбил маленького ребенка”.

Пока неясно, как ребенок оказался на пути поезда. А также гулял ли он сам или с кем-то из взрослых.

“Мы думаем о семье и близких, а также, конечно же, о поездной бригаде и пассажирах. Это оказало глубокое влияние на всех участников сегодняшнего вечера”, — сказал представитель Metrolinx Джеймс Уотти.

На момент происшествия в поезде находилось 300 пассажиров. Поезд продолжил путь только в 22-30.

Полиция еще не сообщала возраст ребенка, но мэр Миссиссоги Бонни Кромби описала ребенка в твите как четырехлетнего.

“Абсолютно опустошена, узнав о смерти четырехлетнего ребенка, которого сегодня вечером трагически сбил поезд, — говорится в сообщении Кромби. – Потеря ребенка — это не что иное, как трагедия, и я сочувствую их семье и близким, поскольку они скорбят об этой неописуемой и неизмеримой потере”.

Жители района рассказали, что в уже давно обеспокоены отсутствием надлежащего барьера вокруг железнодорожных путей.

Один из жителей сказал, что в какой-то момент даже подумывал о том, чтобы подать петицию, чтобы заставить город установить барьер. Он добавил, что регулярно видит много пешеходов в опасной близости от путей.

“Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим. Мы не хотим, чтобы еще один ребенок погиб”, — сказал он.