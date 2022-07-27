Гибель квебекского альпиниста на самой опасной вершине в мире

Квебекский альпинист Ришар Картье погиб в понедельник, 25 июля, во время восхождения на гору K2 в Пакистане

Трагическая гибель врача из Квебека во время попытки покорения самой опасной вершины в мире.

Ришар Картье (Richard Cartier), опытный и закалённый в походах альпинист, которому было под шестьдесят лет, погиб, пытаясь взойти на вершину К2, вторую по высоте гору планеты и самую опасную для покорителей гор. Высота этой горы, расположенной на севере Пакистана, достигает 8611 метров.

Тело Картье было найдено спасателями на высоте 6500 метров в месте, где он и его напарник Мэтью Икин (Mathew Eakin) устроили привал. Мэтью Икин тоже погиб, его тело было найдено на 800 метров ниже, и, по всей видимости, он пытался спуститься, но тоже замёрз. Спасатели полагают, что оба альпиниста достигли лагеря на высоте 7800 метров, после шестнадцати часов непрерывного подьёма, но потом были вынуждены повернуть назад. К сожалению, оба они замёрзли.

Гора К2 не зря считается самой опасной для альпинистов. Эта гора, расположенная в цепи Коракорам, в пограничном районе между Пакистаном и Китаем, славится неблагоприятными погодными условиями, где сила и направление ветра меняются ежеминутно, а температуры могут упасть на десятки градусов за несколько минут.

До 2018 года при попытке покорить эту гору погибал каждый четвёртый альпинист (точной статистики последних лет пока нет). С 1954 года по настоящее время вершину покорили около 700 человек, но ещё свыше 170 погибли. Самые многочисленные жертвы имели место в 1986 году, когда погибли 13 альпинистов. В 2018 году на горе погиб квебекец Серж Десюро, который сорвался со склона.

Неделю назад вершину покорила первая женщина из Квебека, госпожа Мари-Пьер Деарне. Вместе с ней на вершину, в течение дня поднялись 140 человек, абсолютный рекорд по числу альпинистов, взошедших на вершину за день. Пакистанское правительство выдаёт всё больше разрешений на восхождение, и люди идут в горы, презирая риск.

Доктор Ришар Картье был врачом, он работал в больнице города Saint-Jérôme в Лорентидах.