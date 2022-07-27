Коренным народам извинений от Папы мало. Надо бы добавить что-то существенное…

Реакция представителей коренных народов Канады на извинение от Папы Римского противоречива. Есть недовольные

Часть лидеров коренных народов Канады требует “большего”, чем неоднократные извинения от Папы. Намёк ясен.

Как известно, примирение между коренными народами Канады и Католической Церковью является официальной целью нынешнего визита главы Церкви. Дело в том, что многие десятки лет десятки тысяч детей представителей этих народов (цифры указываются разные – от 100 тысяч до 250 тысяч человек) проходили обучение в школах-интернатах, которыми управляли священники и монахи. Схема не была чем-то необычным. Все школы Квебека находились под патронажем Церкви, как и больницы, дома престарелых и другие лечебные заведения. Миллионы потомков европейцев прошли через школы, где учителями были священники.

Но школы-интернаты всё же являются специализированными заведениями – в них дети из обычных семей отправляются редко. А вот для кочевых народов такие школы стали, по мнению государства, единственной возможностью дать детям образование (начальное образование было обязательным для всех, да и поездки по тундре не являются основанием для неграмотности во взрослом возрасте). Заметим, что такая практика существовала в США, Финляндии, СССР, Австралии и других странах, где коренные народы кочевали сезонами по стране, оставляя детей на попечение интерната. Миллионы детишек во всём мире научились писать, читать, считать благодаря этим заведениям. Но, конечно, наверняка, во всех странах имели место и серьёзные проблемы – дети заболевали и иногда умирали, тогда их хоронили на кладбищах при школах (по традициям у всех таких народов скончавшегося хоронят в том месте, где он умер, иначе у кочевников и быть не может).

Канада – не исключение. Но печальный процент скончавшихся детей коренных народов в интернатах вряд ли выше, чем в других интернатах и вообще среди детей прошлых лет, когда лечение было далеко не столь эффективно, как сейчас. Цифры умерших в интернатах детей коренных народов были опубликованы ещё в 2015 году, но, по какой-то причине, тема вдруг всплыла лет через пять, причём под углом обвинения церковников.

К тому же, стала муссироваться тема насилия над детьми со стороны преподавателей (церковников). Эта печальная тема тоже не вчера родилась. Процессы над священниками-педофилами проходили ещё в 1950ых годах, но Церковь пыталась затушевать проблему, точно так же, как об этой проблеме стараются не говорить и в других странах (нет сомнений, что ни одна страна не может похвастасться тем, что вот в ней-то ни один директор школы-интерната ни разу ни-ни! Правильно или неправильно решался вопрос – это другая тема, но Католическая Церковь, в лице Папы Римского сегодня решила покаяться перед представителями коренных народов Канады за эти грехи. Что Церковь и сделала.

(Никто даже не упоминает о том, что если бы не школы-интернаты, среди коренных народов грамотных не было бы, а, следовательно, и их ассоциации не родились бы).

Но реакция представителей этих народов на визит Папы оказалась не то, чтобы неожиданной, а противоречивой.

Многие из лидеров организаций коренных народов прямо заявили, что извинений недостаточно, потому что они не стирают глубокие душевные травмы. Католическая Церковь, по мнению этих глашатаев народов, просто обязана пойти по стопам правительства Канады и тоже выделить миллиарды долларов в уплату за причинённые страдания, а может быть, и взять эти народности на полное жизнеобеспечение.

С другой стороны, многие другие вожди разных народностей признают важность извинений и считают, что официальное признание ситуации самим Папой является достаточным.