Также в Канаде не хвататет лекарст от гриппа, но их обещают привезти к сезону простуд.

Каждые вторые роды в Канаде проходят с использованием эпидуральной энестезии. Медицинские работники забили тревогу после того, как Министерства здравоохранения Канады внесло эпидуральные катетеры в список медицинских устройств, количество которых недостаточное.

В настоящее время ограничения цепочки поставок в разной степени затрагивают Манитобу, Саскачеван, Альберту и Британскую Колумбию. На данный момент не зарегистрированы случаи, когда конкрестому пациенту в Канаде не хватило анестезии, но в некоторых регионах запасов осталось всего на несколько недель.

Однако по словам доктора Люси Филто, эта проблема затрагивает не только Канаду, но и США, и Австралию.

Некоторые сети здравоохранения Онтарио начали готовиться к обмену расходными материалами, если это станет необходимо.

Тем временем Управление здравоохранения Саскачевана опубликовало сообщение, просящее семьи “обсудить варианты обезболивания со своими поставщиками медицинских услуг в ответ на нехватку комплектов эпидуральных катетеров по всей Северной Америке”. Среди них закись азота, опиоиды и местные анестетики, чтобы облегчить боль при родах. Но к сожалению, ни один из них не дает такого же облегчения боли, как при эпидуральной анестезии.

Как работает эпидуральная анестезия

Эридуралка работает путем введения анестетика в определенное пространство в слоях ткани вокруг спинного мозга. Его размещение вблизи позвоночника является ключевым, так как оно блокирует передачу болевых сигналов от позвоночника к мозгу, а анестетик фактически образует подушку вокруг позвоночника.

Но ее невозможно сделать без эпидурального катетера – тонкой пластиковой трубки, которая вводится в поясницу с помощью иглы, чтобы техники могли продолжать вводить обезболивающее в область позвоночника на протяжении родов.

При эпидуральной анестезии обезболивание происходит за считанные минуты.

Министерство здравоохранения Канады заявило, что если нехватка действительно достигнет национального уровня, они вмешаются и помогут получить доступ к международным поставкам, если это таковые будут доступны.