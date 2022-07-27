Во Франции ввели жесткие водосберегающие меры из-за жары и засухи

Как и большая часть Западной Европы, Франция переживает суровый жаркий сезон рекордных температур и лесных пожаров, в результате чего власти страны ввели жесткие водосберегающие меры, 26 июля сообщает информационный портал Phys.org.

После третьей самой засушливой весны за всю историю наблюдений реки и водохранилища по всей стране пересыхают. От фермеров до рыбаков, от владельцев лодок до обычных домохозяйств — сообщества по всей Франции борются с сильной засухой, в результате которой этим летом беспрецедентное количество регионов пострадало от ограничений на воду.

В заявлении министерства окружающей среды говорится, что 90 из 96 административных районов пострадали от засухи. Наиболее жесткие водосберегающие меры, включая запрет на орошение сельскохозяйственных угодий, приняты на северо-западе Франции в бассейне реки Луары, а также на юго-востоке вокруг Роны. Районы на юго-западе вокруг рек Тарн и Лот также относятся к высшей красной категории засухи.

Выжженные пастбища означают, что фермеры сталкиваются с трудностями при кормлении скота. От обычно зеленых Альп до самых известных винодельческих районов Бургундии и Бордо ощущаются последствия месяцев почти без дождей. В районе Франш-Конте на востоке Франции нехватка воды стала настолько серьезной, что несколько деревень в районе Ду теперь зависят от доставки воды грузовиками.

Проблема остро ощущается и местными молочными фермерами, коровам которых требуется более 100 литров воды в день. «Цены на воду выросли вдвое или даже втрое по сравнению с тем, что было несколько лет назад», — сказала местный фермер Орели Бине.

На реке Рейн коммерческие лодки вынуждены использовать треть своей грузоподъемности, чтобы не удариться о дно из-за низкого уровня воды. Даже на крайнем севере в регионе Кале, где значительно прохладнее и влажнее, чем в большинстве районов Франции, фермеры обеспокоены высохшими пастбищами, которые не обеспечивают их животных травой.

«Некоторые коллеги говорят, что ситуация хуже, чем в 1976 году [год с рекордной засухой], — сказал Жан-Пьер Клипет из профсоюза фермеров FDSEA. — Они не знают, как будут кормить своих животных этой зимой».

В засушливых красных зонах с жесточайшими ограничениями на воду запрещается мыть машины и поливать сады. Низкий уровень рек также означает, что рыболовство ограничено.

Тем временем на знаменитых виноградниках Бургундии виноделы ожидают, что урожай в этом году будет небольшим и ранним, возможно, побив рекорд 2020 года, когда сборщики винограда приступили к работе уже в августе.