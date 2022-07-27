Создана модель сердца, способная перекачивать жидкость

Разработка, по мнению специалистов, поможет создать уже в скором будущем, импланты нового поколения, выяснить все тонкости работы сердца и определить, сколько крови за одни сокращение пропускает через себя желудочек.

Специалисты из Университета Торонто и Университета Монреаля рассказали о результатах своих исследований. Они создали искусственное сердце в виде сосуда длиной всего один миллиметр. Особенность модели в том, что она может биться под воздействием слабых разрядов электрического тока.

Модель основана на клетках сердца крыс, покрытых специальным каркасом из полимерных материалов с желобками для направления роста тканей. Для оправы применили круглый стержень. Результаты тестов показали, что сердце может сокращаться и даже перегонять жидкость.

Разработка поможет специалистам лучше понять особенности работы сердечной мышцы, определить количество крови, выталкиваемое желудочком при сокращении и создать новые импланты для пациентов с серьезными заболеваниями.