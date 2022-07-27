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Новости В Мире Канада не обещает французам горчицу в нынешнем году
Горчица

Канада не обещает французам горчицу в нынешнем году

Виктория Христова Июл 27, 2022 В Мире, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада не обещает французам горчицу в нынешнем году отключены 22 Просмотров

Канада является основным поставщиком семян горчицы для французских компаний. 

Французы должны будут мириться с дефицитом горчицы минимум до конца текущего года. Об этом в понедельник сообщил французский телеканал CNews со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Канады, которая является основным поставщиком семян горчицы во Францию.

Согласно данным министерства, в 2021-2022 годах производство семян горчицы в Канаде снизилось на 28% из-за беспрецедентной засухи, уничтожившей крупные плантации. На эту ситуацию, как отмечает телеканал, рынок ответил рекордным ростом цен за тонну семян этой зимой до $1,7 тыс., то есть вдвое по сравнению с 2020-2021 годами. Это привело к сокращению производства горчицы во Франции в два раза.

Как отмечает телеканал, регион Дижона, где сосредоточены основные производители горчицы во Франции, сильно зависит от канадских поставок. В Министерстве сельского хозяйства Канады рассчитывают, что производители в 2022-2023 годах “максимально расширят посевные площади”. “Это сделает возможным возвращение поставок к нормальным или близким к нормальным условиям”, – считают в канадском ведомстве.

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