Канада не обещает французам горчицу в нынешнем году

Канада является основным поставщиком семян горчицы для французских компаний.

Французы должны будут мириться с дефицитом горчицы минимум до конца текущего года. Об этом в понедельник сообщил французский телеканал CNews со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Канады, которая является основным поставщиком семян горчицы во Францию.

Согласно данным министерства, в 2021-2022 годах производство семян горчицы в Канаде снизилось на 28% из-за беспрецедентной засухи, уничтожившей крупные плантации. На эту ситуацию, как отмечает телеканал, рынок ответил рекордным ростом цен за тонну семян этой зимой до $1,7 тыс., то есть вдвое по сравнению с 2020-2021 годами. Это привело к сокращению производства горчицы во Франции в два раза.

Как отмечает телеканал, регион Дижона, где сосредоточены основные производители горчицы во Франции, сильно зависит от канадских поставок. В Министерстве сельского хозяйства Канады рассчитывают, что производители в 2022-2023 годах “максимально расширят посевные площади”. “Это сделает возможным возвращение поставок к нормальным или близким к нормальным условиям”, – считают в канадском ведомстве.