Цены на недвижимость медленно снижаются

Цены на жилье в Канаде показали самое большое ежемесячное снижение за последние 17 лет, поскольку влияние более высоких процентных ставок начало распространяться повсеместно.

Базовая цена жилья упала на 1,9 процента в июне по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным, опубликованным в пятницу Канадской ассоциацией недвижимости. Это третий месяц подряд падения цен и самое большое единовременное падение данных с 2005 года.

В условиях, когда инфляция достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов, Банк Канады быстро увеличил стоимость заимствований, повысив свою процентную ставку до 2,5% с 0,25% с начала марта. Это вызвало резкий поворот на рынке, поскольку все больше покупателей оказываются не в состоянии обеспечить финансирование. Продажи упали на 5,6% в месячном исчислении в июне.

В Большом Торонто, крупнейшем городе страны и центре финансовой индустрии, базовые цены упали на 4,5% за три месяца до 1,21 миллиона долларов. Но самый резкий спад наблюдается в городах и поселках вокруг Торонто, которые больше всего пострадали во время пандемии COVID-19, поскольку люди воспользовались свободой удаленной работы, чтобы уехать подальше из центра густнаселенного города.

В Оквилле, западном пригороде, за последние три месяца цены упали на 10%, в то время как цены в онтарийском Лондоне, находящемся примерно в двух часах езды от Торонто, снизились на 13%.

Экономический спад приобретает все более широкую основу. В Виннипеге цены в июне упали на 2,4 процента. Они также упали в Ванкувере и его пригородах, Эдмонтоне и Галифаксе.

В Монреале цены упали на 1,3 процента. “С ноября рост цен постепенно замедлился”, – сказал в интервью Дарен Кинг, экономист Национального банка Канады.

По словам Кинга, рынок во втором по величине городе Канады “намного менее жесток”, чем в некоторых других местах, потому что он более доступный, а предложение жилья по-прежнему очень ограничено. Тем не менее, по его словам, банк прогнозирует, что к концу 2023 года цены упадут примерно на 10% в Монреале и на 15% в Торонто.

В национальном масштабе июньское снижение цен ускорилось по сравнению с падением на 0,5 процента, наблюдавшимся в мае, и падением на 1 процент в апреле.

Впервые с 2019 года цены на жилье в стране падают в течение трех месяцев подряд, хотя мягкий период наступает после рекордных двух лет для канадского рынка жилья, когда базовая цена подскочила на 50 процентов.

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