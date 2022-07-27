В Монреале открывается новый центр выдачи паспортов

Не для него ли заказывали новые стулья?

Жители Монреаля теперь могут забрать свои паспорта в центре Pointe-Claire Service Canada на Западном острове. Учреждение должно помощь справиться с критической задержкой в выдаче документов.

Федеральный министр занятости и социального развития Карина Гулд объявила об открытии пяти офисов Service Canada, которые будут предлагать услуги по выдаче паспортов. Кроме Монреаля, два центра открываются в районе Большого Торонто, и по одному в Калгари и Ричмонде.

“Открытие этих новых пунктов выдачи поможет сократить очереди в других офисах в крупных городах, – сказала Гулд. – По мере того, как мы работаем над сокращением отставания и возвращением стандартов обслуживания к норме, мы примем все возможные меры, чтобы улучшить качество обслуживания канадцев и сделать наши услуги более доступными”.

В новом пункте выдачи в торговом центре Fairview Pointe-Claire можно забрать только паспорта со “стандартным” сроком изготовления. Если вам нужен паспорт менее чем за 10 рабочих дней – срочные и экспресс-услуги предлагаются в других офисах Монреаля.

По состоянию на 14:00 вторника расчетное время ожидания в паспортном столе Pointe-Claire составляет 1 час 30 минут. Офис открыт для выдачи паспортов и других вопросов с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00.

С апреля Служба Канады выдала более 600 000 новых паспортов. Спрос на документы связан с ослаблением мер по борьбе с COVID-19 и восстановлением туристического сектора.

В июне до 150 человек каждый день часами выстраивались в очередь в комплексе Ги-Фавро в Монреале, чтобы получить свои паспорта. Некоторые ночевали в палатках, чтобы успеть забрать документ перед вылетом.

Спрос на новые паспорта по-прежнему высок по всей Канаде. Сотрудники работают сверхурочно. Всего за одну неделю, с 11 по 17 июля, занятые в этом секторе люди переработали 7076 часов.