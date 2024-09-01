Неизвестные истории Канады: одно сердце на пятерых, печальная судьба сестер Дион

Родители не ждали появления близняшек Дион на свет. Супруги-фермеры и без того едва сводили концы с концами, и появление одновременно пятерых голодных ртов могло обернуться крахом для семьи. Пока родителям не показали, что на девочках можно неплохо заработать

Родители не ждали появления близняшек Дион на свет. Супруги-фермеры и без того едва сводили концы с концами, и появление одновременно пятерых голодных ртов могло обернуться крахом для семьи. Пока родителям не показали, что на девочках можно неплохо заработать…

С развитием медикаментозного лечения бесплодия в середине XX века все чаще стали рождаться двойняшки и тройняшки. То есть такие дети все равно оставались редкостью, просто их появление уже не вызывало бурного ажиотажа.

Но когда в 1934 году одновременно пятеро семимесячных близнецов родились в семье небогатого фермера Олива-Эдуарда, для семьи это стало настоящим шоком. Дело было в маленькой деревне на севере провинции Онтарио.

Жена главы семейства Эльзайр Дион догадывалась, что вынашивает близнецов, но и подумать не могла, что в её утробе сразу пятеро детей — женщина даже не была уверена, что это физически возможно.

Сестры Дион родились дома, как и большинство детей в те времена. В фермерском жилище не было ни водопровода, ни электричества, а Эльзайр помогали только две повитухи и доктор Аллан Рой Дэфо. Врач был уверен, что ни один из близнецов не выживет, и каково же было его удивление, когда крохи вцепились в жизнь и отказались ее выпускать. Общий вес малюток составил всего около 3 кг, но каждая из близнецов Дион была жива.

После родов детей поместили в плетеную корзину, которую родители одолжили у соседей, укрыли подогретыми одеялами и поставили рядом с открытой дверцей печи, чтобы сестры не замерзли. Врач по очереди доставал близнецов из корзинки и массировал оливковым маслом. Вскоре стало понятно, что девочки выживут. Молока у матери не было, поэтому каждые два часа младенцам давали смесь из воды, кукурузного сиропа, коровьего молока и пары капель рома.

Новости о чудесном рождении сразу пятерых однояйцевых близнецов быстро разлетелась по всей Северной Америке — люди со всех концов Канады предлагали помощь, присылали одежду и даже давали советы. Например, в одном из писем автор настаивал на том, что сестрам Дион необходимо давать небольшие дозы пшеничного виски, чтобы избежать диареи.

После родов канадский Красный Крест нанял нескольких нянечек для семьи Дионн и подарил им инкубатор, чтобы выхаживать недоношенных детей. Правда, денег всё равно катастрофически не хватало. Дионн приходилось содержать вместе с новорождёнными десять детей, они едва сводили концы с концами.

Вскоре после рождения девочек к их отцу обратились представители выставки достижений в Чикаго. Они хотели продемонстрировать уникальную пятерню как один из экспонатов. Они предложили Дионн большую сумму денег и медицинскую страховку на время путешествия девочек в Америку.

Предложение в то время не звучало так дико, как сейчас. Показывать детей в инкубаторах на таких выставках считалось обычной практикой.

Олива засомневался и решил посоветоваться с местным священником. Тот рекомендовал согласиться. Заодно попросил для себя одну седьмую часть дохода от сделки: такие дети — чудо, посланное богом, а за чудо нужно благодарить, сказал он. Олива согласился на поездку в Чикаго, но пожалел об этом сразу же, как только о новости написали газеты.

Мужа и жену Дионн обвинили в том, что они хотя заработать на детях и поэтому увозят их в Америку. На следующий день Олива вернул чек и аннулировал контракт, но было поздно. Социальная служба обвинила семью в эксплуатации детей и поставила вопрос о лишении их родительских прав. Опеку над новорождёнными девочками взяло государство.

Первые девять лет жизни сестёр Дионн фактически растил доктор Дафоэ, который принимал роды у их матери. Пока девочки были младенцами, нянечки выносили их на балкон и показывали по очереди толпе вместе с карточками, на которых были написаны имена сестёр.

Доктор Дафоэ сам спроектировал для девочек дом. В главном здании вместе с сёстрами жили экономка и две горничные, в городке — ещё три нянечки и трое полицейских. Городок был окружён семифутовым забором с колючей проволокой. Кроме жилых помещений, там были учебные классы, детская площадка и плавательный бассейн. Его назвали Куинтлэнд («Страна пятерняшек»).

Дом превратили в туристическую достопримечательность. Доктор Дафоэ специально спроектировал его так, чтобы посетители могли наблюдать за девочками практически незаметно для них самих.

Три раза в день их приводили гулять на детскую площадку, окружённую стеклянной стеной. За ней была галерея, где экскурсионная группа наблюдала за сёстрами в течение получаса. Девочки могли слышать посетителей, но не видеть их.

Ежегодно в Куинтлэнд, несмотря на Великую депрессию, приезжали порядка трёх миллионов человек. Пять жизнерадостных девочек с локонами и в аккуратных платьицах помогали забыть о проблемах.

Вход в городок был бесплатным — девочки зарабатывали на сопутствовавших товарах. Их изображения помещали на обложках журналов и газет, марках, почтовых открытках и бумажных салфетках. Они рекламировали всё — от зубной пасты до сиропа от кашля. В 30-е годы они снялись в трёх кинофильмах.

На сувенирах за каждой девочкой был закреплён определённый цвет и символ. У Аннет это был красный цвет и кленовый лист, у Сесиль — зелёный цвет и индейка, у Эмили — белый тюльпан, у Мари — маленький мишка и голубой цвет, у Ивонны– синяя птица и розовый.

Жизнь девочек была расписана по минутам. Каждое утро их одевали, давали апельсиновый сок и рыбий жир и вели на завивку волос. После утренней молитвы завтракали и гуляли на игровой площадке. Днём занимались в школе, причём расписание менялось каждый месяц. Вечером — купание, ужин и вечерняя молитва.

Каждый день в девять утра доктор Дафоэ осматривал девочек. Над сёстрами вели научное наблюдение — тестировали их способности, проверяли, насколько они обучаемы, а все эксперименты записывали.

Куинтлэнд ежегодно приносил порядка 500 миллионов долларов. Пока власти Онтарио официально были опекунами девочек, они откладывали заработанные деньги в трастовый фонд. После совершеннолетия эти деньги должны были достаться девочкам, чтобы те могли устроить свою жизнь. Но на зарплату нянь, полицейских и бытовые расходы шли значительные суммы из фонда. Когда девочкам исполнился 21 год, в нём осталось всего 800 тысяч долларов.

Родители девочек всё это время жили буквально через дорогу от городка, но с пятерняшками практически не виделись.

Тем временем отец девочек, Олива, отчаянно боролся за то, чтобы вернуть детей под свою опеку. На многочисленные судебные разбирательства у него ушло несколько лет.

“Девять лет – не лучшее время для удочерения. Мы не были готовы к этому, да и семья не была тоже.” В родительском доме к девочкам относились не как к детям, а как к источнику прибыли. О любви и заботе и речи быть не могло. Первым делом семья Дионн купила особняк на средства из трастового фонда.

Нормальных отношений между пятерняшками и родителями не сложилось. По их словам, у них была самая недружная семья, которую они когда-либо знали. Во взрослом возрасте сёстры не вспоминали про эти годы ничего хорошего. Например, что у них было больше обязанностей по дому, чем у остальных детей, или что их заставляли прислуживать семье за столом.

В середине 1990-х годов в книге «Пятерняшки Дионн: семейные секреты» они написали, что их отец якобы увозил их покататься на машине из дома и насиловал. Спасителями из плена, каким мог показаться Куинтлэнд, девочки своих родителей не считали.

Пятерняшки покинули родительский дом в 1952 году, когда им исполнилось 18 лет, и после этого они почти не общались с родителями. Трое вышли замуж и завели детей: у Мари было две дочери, три сына у Аннетт и пять детей у Сесиль, один из них умер в младенчестве, и среди них близнецы Бруно и Бертран.Эмили посвятила свою короткую жизнь тому, чтобы стать монахиней. Ивонн окончила школу медсестер, занялась скульптурой, а затем стала библиотекарем.Эмили умерла в возрасте 20 лет в результате приступа. У нее была серия приступов, когда она была послушницей в монастыре, она просила не оставлять ее без присмотра, но монахиня, которая должна была наблюдать за ней, думала, что она спит, и пошла на мессу. У Эмили случился припадок, она перевернулась на живот и, не в силах оторвать лицо от подушки, задохнулась.В 1970 году Мари жила одна в квартире, сестры заволновались, не получая вестей от нее в течение нескольких дней. Врач пришел домой к Мари и нашел ее мертвой в постели, она была уже несколько дней мертва. Раздельно проживающий муж сообщил средствам массовой информации, что в мозгу был тромб.

Аннет и Сесиль развелись, и к 1990-м годам три выживших сестры жили вместе в пригороде Монреаля Сен-Бруно-де-Монтарвиль.

В 1998 году сестры достигли соглашения с правительством Онтарио на сумму 2,8 миллиона долларов США в качестве компенсации за эксплуатацию.На декабрь 2019 года в живых остались две сестры, Аннет и Сесиль. Ивонн умерла в 2001 году.В 2017 году газеты снова стали писать о них: сёстры потребовали уберечь от сноса дом, в котором они родились в 1934 году.

Их поддержали местные жители. Для старожилов история пятерняшек Дион осталась самым значительным, что происходило в городе на протяжении их жизни. В итоге дом перевезли из Калландера в соседний город Норт-Бэй. Летом 2018 года там открыли музей пятерняшек Дион.