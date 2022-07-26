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Новости Новости Квебека и Монреаля Мародёры в Лаврентидах: воры атакуют разрушенный торнадо городок

Мародёры в Лаврентидах: воры атакуют разрушенный торнадо городок

Olga Fedak Июл 26, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия Оставить комментарий 15 Просмотров

А в Лавале разыскивают мужчину, который ограбил открытый дом.

Полиция Квебека усилила патрулирование в Сен-Адольф-д’Говард для борьбы с возможными кражами. Городок был разрушен торнадо в прошлую субботу.

Приблизительно 20 домов были повреждены или разрушены порывами ветра скоростью более 200 км/ч.

Власти призывают всех, кто стал жертвой или свидетелем преступления, звонить 911.

Теперь для доступа в зону бедствия требуется предъявить подтверждение места жительства, чтобы не пускать любопытных людей, желающих просто поглазеть на ущерб.

Местные жители также стоят на страже, чтобы ограничить доступ к улицам, где расположены поврежденные дома.

Между тем Hydro-Quebec заявляет, что постепенно восстанавливают подачу электроэнергии нескольким сотням потребителей в регионах Лаврентьян и Ланодьер. Сложность заключается в том, что торнадо нанес значительный ущерб распределительной сети в труднодоступных местах.

По состоянию на 7 утра вторника в Лаврентидах оставалось 178 домов без света.

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