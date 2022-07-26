Ночные купания: монреальца достали из закрытого бассейна

Ещё четверо человек утонули в разных частях Квебека за прошедшие выходные.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что в 03:25 в понедельник поступил звонок в службу экстренной помощи по поводу инцидента в муниципальном парке Роже-Руссо в районе Анжу.

21-летнего мужчину достали из бассейна без сознания и после проведения сердечно-легочной реанимации доставили в больницу. Его состояние критическое и врачи до сих пор не уверенны, смогут ли они его спасти.

Полиция добавила, с ним была 22-летняя женщина. Очевидно, что они, перепрыгнули через забор, пробраться войти в бассейн, который был закрыт.

Президент Общества спасателей Квебека Рейнальд Хокинс сказал, что его организация работает с городом, чтобы включить ночное наблюдение за муниципальными бассейнами.

Аналогичный случай произошел в Монреале год назад. 13-летний перелез через забор и прыгнул в бассейн Мизонев в нерабочее время. Мальчик утонул.

В этом году в провинции утонули 36 человек, по сравнению с 40 в то же время в прошлом году. Утопления происходят в том числе из-за того, что провинция сталкивается с нехваткой спасателей из-за прекращения обучения во время пандемии.

Однако Хокинс сообщает, что большинство утонувших не умели и плохо плавали. Его организация добивается, чтобы уроки плаванья были включены в школьную программу.

У Хокинса также есть простое сообщение для тех, кто хочет прыгнуть в воду в нерабочее время: “Когда бассейн закрыт, пожалуйста, не ходите туда. Неуместно пытаться заниматься плаванием в полночь”.