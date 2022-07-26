На мусорной свалке в Аргентине найдены сотни тысяч долларов. Долларовая лихорадка продолжается

После обнаружения на мусорной свалке в Аргентине нескольких сот тысяч долларов, сотни кладоискателей перерывают весь мусор

Долларовая лихорадка в заштатном аргентинском городке. Вот везёт же кому-то!

В городке Лас-Парехас (Las Parejas), расположенном в аргентинской провинции Санта-Фе, два человека, случайно проезжавших мимо городской свалки, увидели на земле стотдолларовую банкноту. Почти не сомневаясь в том, что речь о ненастоящих деньгах, они всё же остановились и подняли бумажку. Каково же было их удивление, когда банкнота оказалась насоящей и в идеальном состоянии. Ещё больший сюрприз ожидал героев, когда они огляделись и увидели валяющиеся на земле и порхающие в воздухе десятки других банкнот. Оба парня нашли 4600 долларов, но они решили навестить свалку и на следующий день. В этот раз им удалось найти 25 тысяч долларов. Друзья (они работники местного муниципалитета) рассказали окружающим о находке. В принципе, проговорился один из них – Федерико Баес, его рассказ записал другой человек и опубликовал в соцсетях.

А уже на следующий день жители городка, вооружившись лопатами и граблями, бросились на свалку. За неделю с понедельника 18 июля по воскресенье 24 июля жители обнаружили на свалке не менее 200 тысяч новеньких, настоящих долларов. И речь только о тех деньгах, обладатели которых похвастались находкой и продемонстрировали окружающим найденные билеты. Сколько сотен тысяч долларов были спрятаны кладоискателями, никто не знает.

На свалке царит ужасный запах из-за гниющих отходов и из-за того, что рядом находится слив канализационных вод городка. Но этот факт никого не останавливает – городок, не покладая рук, до сих пор ищет деньги. В поиках сокровищ люди приезжают из соседних местечек и даже из большого города Росарио, что в 100 километрах от Лас-Парехас.

Происхождение денег неизвестно. По одной версии, месяц назад в местном доме для престарелых скончалась женщина 97 лет. Её супруг скончался год назад. Многие считают, что эта семейная пара хранила деньги в одёжном шкафу, а этот шкаф выкинули на помойку родственники, унаследовавшие дом. Но пока нет подтверждений в пользу этой версии, тем более, что откуда такие деньги у скромных супругов, жителей провинциального городка, никто понять не может. Да и вряд ли такое количество стодоларовых купюр поместится в шкафу.

Так как нет никаких заявлений о пропаже, краже, возврате и т.д. денег, то никакого криминала в поисках денег нет, а люди, нашедшие банкноты, становятся их полноправными владельцами. Следует ожидать экономический бум в развитии тихого городка.