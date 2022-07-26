Квебекские партии начали предвыборную агитацию. По расходам лидирует CAQ

Коалиция за Будущее Квебека (CAQ) тратит на предвыборную агитацию в соцсетях в три раза больше, чем ближайший соперник

В самом начале предвыборной гонки в Квебеке правящая партия делает ставку на социальные сети.

В предверии всеобщих провинциальных выборов, которые пройдут в Квебеке этой осенью, правящая партия CAQ, возглавляемая премьер-министром Франсуа Лего, ставит на саморекламу в социальных сетях. Согласно общедоступным финансовым отчётам МЕТА (компания, которая управляет Фейсбуком и Инстаграмом), начиная с 18 апреля и до 16 июля партия потратила 38 500 долларов на публикации в соцсетях. С 25 июня 1919 года, когда Мета стала публиковать финансовые отчёты, партия CAQ потратила 65 312 долларов на рекламу, то есть за последние три месяца партия внесла в Фейсбук половину денег, предназначенных на политическую рекламу.

В мае и июне рекламные публикации партии были просмотрены, по меньшей мере, 1 090 000 раз.

По меньшей мере один раз участнице рекламного ролика партия заплатила – одна восьмидесятилетная дама, хвалящая партию, получила 500 долларов за своё выступление.

За то же самый период Либеральная партия Квебека потратила на политическую рекламу 11 500 долларов, Квебекская партия 10 100 долларов, Солидарный Квебек менее 9900 долларов, а Консервативная партия Квебека потратила 8500 долларов.

Либо у партии CAQ гораздо больше средств на ведение предвыборной пропаганды и агитации, либо она гораздо больше внимания уделяет привлечению сторонников посредством социальных сетей, чем остальные политические партии Квебека.