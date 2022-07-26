Опасный питомец: 4.5-метровая змея чуть не задушила своего хозяина

А справилась бы канадская полиция в аналогичной ситуации?

Двое полицейских прибыли на вызов в Фогельсвилле, штат Пенсильвания. На пороге их встретил один из жильцов и провел к пострадавшему. То, что они увидели, шокировало даже опытных полицейских.

28-летний мужчина без сознания лежал поперек дверного проема. Огромная змея обвилась вокруг тела и шеи человека и душила его. Когда вошли полицейские, змея подняла голову и с интересом уставилась на гостей.

Один из полицейских не растерялся и мгновенно выстрелил змее прямо в голову (голова была на приличном расстоянии от тела человека).

Спасатели оттащили пострадавшего в гостиную и незамедлительно начали реанимационные мероприятия. Они констатировали остановку сердца, однако им удалось вернуть пострадавшего к жизни. Его доставили в больницу, где борьбу за его жизнь продолжили уже врачи.

Оставленная без внимания тем временем ускользнула и спряталась. Правда, позднее она скончалась он полученного ранения.

По словам полиции, длина змеи была не менее 4.5 метров и пострадавший держал ее в качестве питомца. В доме было найдено ещё две змеи.

Лейтенант местной полиции Питер Никишер признался, что он “в полиции 19 лет. У нас было несколько довольно ужасных ситуаций. Но эта, безусловно, на одном из первых мест” в его списке.

Никишер уверен, что полицейские приняли “мгновенное решение”, которое спасло мужчине жизнь. Он не сомневается, что в противном случае мужчина бы умер.