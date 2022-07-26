Фермеры Канады требуют компенсации

Пересмотреть решение о введении 35% пошлин на импорт азотных удобрений из России в рамках санкций против нее призвали правительство Канады фермеры из провинции Онтарио, сообщил 24 июля телеканал CBC.

Подорожавшие удобрения значительно влияют на себестоимость зерновых. При этом стоимость электроэнергии и топлива в Канаде тоже выросла.

Канадские фермеры не понимают, почему власти заставляют своих фермеров платить за конфликт на Украине. “Нам нужна компенсация для фермеров, которых негативно затронули тарифы, и мы хотим надежный и безопасный источник удобрений, чтобы можно было закатать рукава и помочь миру в кризисе”, – заявил председатель одной из отраслевых организаций Брендан Бирн.

Телеканал располагает информацией о том, что канадские аграрии требуют компенсировать им финансовые потери из-за пошлин против удобрений из России, а также найти надежных поставщиков.

CBC отмечает, что до введения новых тарифов Россия экспортировала в Онтарио 660 тыс. тонн азотных удобрений ежегодно. Каким урожай будет в этом году и как на призывы фермеров реагирует правительство – пока что неизвестно.