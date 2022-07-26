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Общество Криминал Четыре человека, включая стрелка, погибли в результате стрельбы в Канаде

Четыре человека, включая стрелка, погибли в результате стрельбы в Канаде

Виктория Христова Июл 26, 2022 Криминал, Новости, Происшествия Комментарии к записи Четыре человека, включая стрелка, погибли в результате стрельбы в Канаде отключены 33 Просмотров

25 июля, в городе Лэнгли канадской провинции Британская Колумбия три человека были убиты в ходе массовой стрельбы

25 июля, в городе Лэнгли канадской провинции Британская Колумбия три человека были убиты в ходе массовой стрельбы. Также погиб и предполагаемый стрелок, уточняет Reuters со ссылкой на заявление канадского полицейского департамента.

Ранее местные власти объявили о чрезвычайной ситуации в связи с частыми случаями перестрелок на улицах Лэнгли. Агентство опубликовало фото с место происшествия, на котором запечатлен внедорожник с прострелянным лобовым стеклом.

По сведениям CBC, неизвестный напал на бездомных и открыл по ним стрельбу.  Сам же стрелок по заявлению того же канала, был убит при попытке скрыться с места происшествия.

На данный момент известно, что одна из раненых госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Судьба других пострадавших неизвестна.

 

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