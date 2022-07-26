Четыре человека, включая стрелка, погибли в результате стрельбы в Канаде

25 июля, в городе Лэнгли канадской провинции Британская Колумбия три человека были убиты в ходе массовой стрельбы

25 июля, в городе Лэнгли канадской провинции Британская Колумбия три человека были убиты в ходе массовой стрельбы. Также погиб и предполагаемый стрелок, уточняет Reuters со ссылкой на заявление канадского полицейского департамента.

Ранее местные власти объявили о чрезвычайной ситуации в связи с частыми случаями перестрелок на улицах Лэнгли. Агентство опубликовало фото с место происшествия, на котором запечатлен внедорожник с прострелянным лобовым стеклом.

По сведениям CBC, неизвестный напал на бездомных и открыл по ним стрельбу. Сам же стрелок по заявлению того же канала, был убит при попытке скрыться с места происшествия.

На данный момент известно, что одна из раненых госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Судьба других пострадавших неизвестна.