Рынок продажи недвижимости стабилизируется

Количество проданных домов по всей стране в июне прошлого года было на 23,9% меньше, чем в июне 2021 года, что привело к снижению реальной средней цены на 1,8% за последние 12 месяцев, сообщила Канадская ассоциация недвижимости (ACI) в пятницу.

Ежемесячнst продажи жилья снизились на 5,6 %, в то время как количество зарегистрированных объектов недвижимости выросло на 4,1%, в частности, из-за скачка регистрации в большом регионе Монреаля.

«Продажи жилья продолжают снижаться из-за роста процентных ставок и неопределенности», – объяснила Джилл Аудил, президент ACI.

Хотя объем продаж снизился в течение нескольких месяцев, темпы снижения, однако, немного замедлились по сравнению с предыдущими месяцами.

«Несмотря на то, что многие люди могут позволить себе подождать, пока ставки стабилизируются после недавнего повышения, у других нет выбора, продавать или покупать в это трудное время», – сказала Аудил.

Ситуация может еще больше осложниться для покупателей, поскольку Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,5%.

Еще один заметный факт, отмеченный ACI: коэффициент продаж по сравнению с новыми предложениями снизился до 51,7% в июне. Это самый низкий показатель с января 2015 года.

Однако не во всех регионах Канады наблюдается одинаковая траектория.

Действительно, профессиональная ассоциация брокеров недвижимости Квебека (APCIQ) сообщила ранее на этой неделе, что с апреля по июнь средняя цена дома на одну семью выросла в Квебеке до 450 000 долларов, что на 20% больше.

Наибольшее снижение цен было зафиксировано в Онтарио, в то время как в провинциях Прери и в провинциях Атлантики цены, похоже, стабилизировались.

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