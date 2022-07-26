Ученые разработали скоростной метод выявления COVID-19

Скоростной метод выявления инфекционных патогенов разработали исследователи из Columbia Engineering и Rover Diagnostics, 25 июля сообщает Phys.org.

Уже более 30 лет полимеразная цепная реакция (ПЦР) является основным методом молекулярно-диагностического тестирования, позволяющего выявлять генетический материал, например, вирусный или ДНК человека. Но ПЦР, включая полимеразную цепную реакцию с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), в основном проводится в крупных централизованных лабораториях, а не в пунктах оказания медицинской помощи (POC), поскольку это громоздкий и дорогой способ, который требует много времени для получения результатов и требует обученных специалистов для ее проведения. Эти ограничения привели к недостаткам точной диагностики в условиях POC, а также к проблемам диагностики во время пандемии COVID-19.

Теперь исследователи создали платформу RT-PCR, которая с таким же качеством, как и существующие ПЦР-тесты дает результаты анализов за 23 минуты. К тому же она легко адаптируется для тестирования на широкий спектр инфекционных заболеваний, включая не только COVID-19, но и грипп, стрептококк и другие вирусы, требующие быстрой диагностики. Его целевая чувствительность выше, чем у других типов тестов, таких как изотермический, антигенный и CRISPR.

«Нашей целью было создать платформу, которую можно было бы использовать в местах, где важны быстрые результаты, в аптеках, транспортных узлах, на общественных мероприятиях и в компаниях, проверяющих сотрудников, возвращающихся на работу», — сказал Сэм Сиа, профессор биомедицинской инженерии.