Восстание машин: в Москве робот-шахматист сломал мальчику палец

Интересно, усыпят ли робота?

Шахматный робот сломал ребенку палец во время Открытого чемпионата Москвы. Об этом сообщил президент Московской шахматной федерации Сергей Лазарев.

Он рассказал, что робот “съел” одну из фигур противника, и мальчик поспешил сделать ответный ход. Механизму не понравилась быстрая реакция человека, и он схватил его за указательный палец. Инцидент запечатлен на видео и опубликован на телеграмм-канале Baza.

Находящиеся рядом взрослые поспешили на помощь и в конце концов смогли освободить ребенка от цепкого захвата коварной машины.

Пострадавший шахматист – 7-летний Кристофер – один из сильнейших игроков Москвы в своей возрастной категории.

Ребенку наложили гипс и он продолжил участие в турнире. Волонтеры помогали ему записывать ходы.

Организаторы турнира рассказали, что робот был взят ими в аренду, и “он давно экспонируется во многих местах специалистами”. Умная машина может играть три партии одновременно.