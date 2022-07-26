Подписаться на рассылку
Общество Дети, семья Восстание машин: в Москве робот-шахматист сломал мальчику палец

Восстание машин: в Москве робот-шахматист сломал мальчику палец

Olga Fedak Июл 25, 2022 Дети, семья, Новости России, Украины и стран бывшего СССР, Происшествия, Спорт, Это интересно Оставить комментарий 65 Просмотров

Интересно, усыпят ли робота?

Шахматный робот сломал ребенку палец во время Открытого чемпионата Москвы. Об этом сообщил президент Московской шахматной федерации Сергей Лазарев.

Он рассказал, что робот “съел” одну из фигур противника, и мальчик поспешил сделать ответный ход. Механизму не понравилась быстрая реакция человека, и он схватил его за указательный палец. Инцидент запечатлен на видео и опубликован на телеграмм-канале Baza.

Находящиеся рядом взрослые поспешили на помощь и в конце концов смогли освободить ребенка от цепкого захвата коварной машины.

Пострадавший шахматист – 7-летний Кристофер – один из сильнейших игроков Москвы в своей возрастной категории.

Ребенку наложили гипс и он продолжил участие в турнире. Волонтеры помогали ему записывать ходы.

Организаторы турнира рассказали, что робот был взят ими в аренду, и “он давно экспонируется во многих местах специалистами”. Умная машина может играть три партии одновременно.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal