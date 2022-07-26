Слишком рискованно: Евровидение 2023 будет проводиться не в Украине

В то же время в Канаде впервые пройдет собственное Евровидение.

Песенный конкурс Евровидение в следующем году будет проходить в Великобритании, а не в Украине. Об этом в понедельник объявили организаторы. Они пришли к выводу, что проводить всеми любимую поп-феерию в стране-победительнице – Украине – слишком рискованно.

Великобритания в свою очередь заявила, что мероприятие 2023 года станет праздником украинской культуры и творчества.

Украина получила право на проведение панконтинентального музыкального конкурса, когда ее фолк-рэп-ансамбль Калушский оркестр победил в мае этого года. Второе место занял британец Сэм Райдер.

Европейский вещательный союз, который проводит Евровидение, заявил, что пришел к выводу, что “к сожалению, мероприятие в следующем году не может быть проведено в Украине по соображениям безопасности”. Однако британская BBC согласилась транслировать шоу от имени Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ).

“Конкурс песни “Евровидение-2023″ пройдет не в Украине, а в поддержку Украины, — заявил Николай Чернотицкий, глава правления НСТУ. – Мы благодарны нашим партнерам BBC за проявленную солидарность с нами”.

Судьба конкурса 2023 года обсуждалась на переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Джонсон сказал, что они договорились, что “где бы ни проводилось Евровидение 2023, оно должно прославлять страну и народ Украины”.

“Поскольку мы теперь являемся принимающей стороной, Великобритания выполнит это обещание напрямую и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей”, — сказал Джонсон.

Украина дважды выигрывала конкурс и принимала Евровидение в 2005 и 2017 годах. Великобритания же выигрывала восемь раз, но в последний раз принимала конкурс в 1998 году.