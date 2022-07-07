Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил королеве, что планирует уйти в отставку после госпереворота и массовых отставок министров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что покидает свой пост. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Он принял такое решение на фоне политического кризиса и волны отставок членов британского правительства, которые были вызваны с чередой скандалов вокруг личности Джонсона. Последней каплей, стала история с Кристофером Пинчером, устроившим пьяный дебош в частном клубе, который вызвал массу критики. Выяснилось, что Джонсон всячески продвигал по службе однопартийца, располагая сведениями о случаях его недостойного поведения.

После этого британские чиновники начали массово покидать свои посты, выражая таким образом несогласие с политикой премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и его действиями, порочащими главу правительства. Всего за два дня свои посты покинули более 50 сотрудников правительства.

Перед заявлением о своей отставке Джонсон встретился с королевой Великобритании Елизаветой II и обсудил с ней этот вопрос.

Уйти добровольно Джонсону предложил и Парламент, но премьер заявил, что без него страна погрузится в хаос. Ранее премьер заявлял, что самостоятельно не собирается уходить в отставку в ближайшее время, а хочет остаться до осенней конференции Консервативной партии, когда к власти придет новый лидер. Однако сегодня он сложил с себя полномочия лидера консерваторов, не дожидаясь партийного собрания.

Одобрение решения Бориса Джонсона об отставке и продолжении исполнения обязанностей высказала министр иностранных дел Элизабет Трасс 7 июля в своем Twitter. «Премьер-министр принял правильное решение, — написала Трасс. — Правительство под руководством Бориса Джонсона имело много достижений — оно обеспечило Brexit, вакцинацию и поддержку Украины. Нам сейчас требуется спокойствие и единство, чтобы обеспечить управление [страной] до тех пор, пока не будет избран новый лидер».

Евросоюз надеется разрешить те вопросы, которые он не мог разрешить с Великобританией, после ухода Бориса Джонсона, написал бывший главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье 7 июля в своем Twitter. «Уход Бориса Джонсона открывает новую страницу в отношениях с Великобританией, — написал Барнье. — Пусть она будет более конструктивной, более уважительной по отношению к взятым на себя обязательствам, в частности, в отношении мира и стабильности в Северной Ирландии, и более дружелюбной к партнерам в Евросоюзе». По его словам, Лондону и Брюсселю «так много еще предстоит сделать вместе».

Следующий лидер консервативной партии должен преодолеть внутрипартийные разногласия, заявила экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 7 июля, комментируя заявление Бориса Джонсона, пишет The Telegraph. Отвечая на вопрос, что она хотела бы видеть в новом лидере тори, Мэй отметила, что «хотела бы увидеть кого-то, кто хочет сосредоточиться на преодолении разделения, кто хочет объединить страну и объединить партию. Это так важно в будущем». Экс-премьер-министр предостерегла от такого сценария развития событий, как в США. «Я беспокоюсь, когда смотрю на некоторые другие страны и, например, на поляризацию политики в Соединенных Штатах. Я думаю, что нам нужно убедиться, что мы не пойдем по этому очень поляризованному пути политики и общества», — сказала она.